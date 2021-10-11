Юлия Барановская рассказала, что мешает ей хоть раз выйти замуж

Ведущая и мать троих детей Юлия Барановская рассказала, что мешает ей хотя бы раз выйти замуж. С отцом сыновей и дочери Андреем Аршавиным она не состояла в официально браке. После расставания с ним у нее были романы, но до ЗАГСа дело не дошло.

Юлии Барановской исполнился 41 год, его карьера стремительно развивается. Ведущей постоянно приписывают различные романы с коллегами по цеху, а сам она только смеется по этому поводу. Многодетная мать объяснила, что просто не встретила мужчину, который бы соответствовал ее требованием. Ей хочется, чтобы избранник имел сильную энергетику и стальной характер.

В этом и заключается единственное препятствие. Если бы на пути встретился такой человек, то Барановская давно бы отправилась с ним в ЗАГС. Именно таковым она представляет идеального мужчину.

Ведущая выступает против оформления брачных договоров. На первом месте для нее находится покой и взаимопонимание в семье. К слову, дети не против, чтобы их мать вышла замуж. Они с удовольствием отпускают ее на свидания. Напомним, что она воспитывает двух сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну.

Источник: www.eg.ru