Васильева назвала причины конфликта с Шифриным

Актриса Татьяна Васильева откровенно пояснила о причинах конфликта с коллегой по цеху Ефимом Шифриным. Летом она надеялась заработать денег, но все пошло не по плану.

Татьяна Васильева пришла в студию телепрограммы «Звезды сошлись», которая выходит в эфир канала НТВ. В рамках ток-шоу знаменитость пояснила о ссоре с Шифриным. В свое время актеры вместе играли в спектакле. Предварительно они договаривались, что отправятся на гастроли, но юморист уехал один. Васильева считает, что Шифрин просто отправился на заработки, а ее кинул. Ей очень жаль, что так получилось, что поскольку спектакль был сделан шикарный.

Теперь актрисе некем заменить коллегу по цеху. С ним она дружила много лет. Сейчас Васильева и Шифрин полностью прекратили общение.