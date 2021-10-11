Кровавая барыня спешила домой – Личное мнение

С удивлением наблюдаю за происходящими событиями вокруг аварии в Сочи.

С одной стороны, в СМИ поступают объективные данные — протокол с места ДТП, в котором указано, что Собчак и не пострадала, видео из аэропорта, в котором Ксюша была всего через 40 минут после аварии и бодрячком что-то втирает сопровождавшим.



Фото: Соцсети

С другой стороны, сама Ксения аж повизгивает, рассказывая, что потеряла сознание и вообще ни в чём не виновата. Каналы с сомнительной репутаций заходятся с пеной вокруг рта в поддержку бывшей телеведущей публичной трансляции.

Я смотрю на это и не понимаю, что происходит.

Очевидно, что случилась большая трагедия. Погибла молодая и красивая женщина, мама 6-летней девочки. Другая женщина — в крайне тяжёлом состоянии, да и водитель Фольксвагена пострадал.

Виновата ли в этом Собчак?



Погибшая. Фото: Соцсети

Да очевидно, что нет. С точки зрения закона к ней нет и не может быть претензий. За маневры автомобиля отвечает только его водитель.

Так почему так нервничает Ксюша? Почему информация о ДТП была озвучена не ей самой, не по её каналам, а будто вопреки всему сама просочилась в медийное пространство?

И только после этого Собчак начала дристать оправданиями. Я, мол, сама повредила органы! Я не приказывала водителю вылетать на встречку. Пост у меня в Инстаграме сам опубликовался.

И так далее — неловких моментов в этих оправданиях много.

Особенно удивительно, что Собчак вообще отмораживается от водителя. Вместе с тем, сложно представить себе ситуацию, что заказчик не озаботился качественным трансфером приглашённых на праздник звёзд.

Называть вип-трансфер автомобилем такси очень странно. Ещё более странно слышать, что водитель даже не знал, кто у него в салоне. Да и удивительно допущение, что Собчак, которая больше всех любит себя, села бы в абы какую машину. Даже Бузова себе этого не позволяет.

Вишенкой на торте — подписка о невыезде для водителя. Он дома. Не в СИЗО. Значит, адвокат хороший — у простого таксиста.

Повторю ещё раз — мне непонятна суета Ксении. С чем она связана, к чему оправдания, если за рулём была не она?

Я вижу попытку умолчать о ДТП. Потом читаю о сотрясении чего-то там в черепной коробке. Отбитые органы, с которыми Ксения через час вылетает в Москву. Ведёт соцсети, но затем информация всё-таки всплывает и начинаются оправдания.

С точки зрения закона, Собчак не может нести ответственность за произошедшее. Имела право и покинуть место аварии, и лететь хоть в Москву, хоть в Америку. И для этого не нужно иметь отбитых внутренностей — всё равно отвечает за всё водитель.

Ну, а с точки зрения морали, так и подавно к Ксении давно нет ни у кого претензий. Зачем строить из себя ту, кем ты не являешься? Да и мало того, все уже давно всё поняли — что такое Ксения, каковы ей нормы и так далее.

Отдербанила корпоратив. Нужно быстрее к мужу, пока он дома. Даже если и пожелала, чтобы кучер гнал быстрее, это был его жизненный выбор стать человеком, на которого можно прикрикнуть.

Кровавая барыня спешила домой. В своём праве, чо. А вы — посторонитесь!

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