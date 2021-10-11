 

Детективы-любители раскрыли личность серийного убийцы Зодиака – этого парня боялась вся Америка, но найти его уже не получится

11.10.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не так давно появилась информация о том, что группа специалистов раскрыла личность Зодиака – безжалостного убийцы. Следователи говорят о том, что это мужчина, который скончался в 2018 году.

Об уникальном событии рассказывает команда The Case Breakers, в состав которой включены четыре десятки следователей, которые ранее работали в органах правопорядка, в различных изданиях и служили в разведке, – сообщает Fox News.

По мнению команды расследователей, Зодиак – это маляр, которого звали Гэри Френсис Пант.

Мужчина скончался в 2018 году. Это предположение подкреплено доказательствами, найденными в судебно-медицинских документах.

Также была найдена фотография, на которой изображена «потайная комната» Поста. Человек, изображенный на снимке, имеет шрам на лбу, идентичный тому, который изображен на фотографическом роботе убийцы.

Мужчина носил обувь, следы от которой схожи с найденными на месте преступления. Представители команды также расшифровали письмо, а в качестве ключа было использовано имя Поста.

«Получается, что нужно знать полное имя Гэри, чтобы понять анаграммы. Не уверен, что есть еще хоть какой-то вариант», – говорит одна из сотрудниц группы, которая ранее работала в разведке.

Специалисты также нашли связь убийцы со смертью Чери Джо Бейтс, которая была 6-ой жертвой маньяка.

Они уверены, что Зодиак убил девушку в октябре 1966 году, и это случилось за несколько лет до убийства, которое тоже связывают с ним. Еще одно доказательство – часы, которые запачканы краской – их нашли на месте преступления.

После того, как The Case Breakers опубликовали эту информацию в социальных сетях, появилось предположение, что Гэри Пост издевался над полицией, которые так и не смогли раскрыть личность убийцы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.09 / Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

08.05 / Мнение: Учим периодизацию-2

23.10 / В России создадут федеральный реестр нищебродов

28.09 / «Когда любишь просто от души»: Певица Алсу поделилась редким снимком с 4-летним сыном

06.10 / Владимир Сурдин рассказал о причинах мировой «лунной гонки»

07.12 / В США составили ТОП снайперских винтовок мира: Надежная советская СВД в пятерке лучших

08.09 / Древесный уксус подарит растениям вторую жизнь: достаточно одного пшика

01.01 / Ученые назвали пять продуктов, которые могут вызвать мигрени

25.08 / Цепкало поблагодарил Лукашенко за помощь оппозиции

11.08 / Российские учёные выводят суперкур

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика