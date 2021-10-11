Детективы-любители раскрыли личность серийного убийцы Зодиака – этого парня боялась вся Америка, но найти его уже не получится

Не так давно появилась информация о том, что группа специалистов раскрыла личность Зодиака – безжалостного убийцы. Следователи говорят о том, что это мужчина, который скончался в 2018 году.

Об уникальном событии рассказывает команда The Case Breakers, в состав которой включены четыре десятки следователей, которые ранее работали в органах правопорядка, в различных изданиях и служили в разведке, – сообщает Fox News.

По мнению команды расследователей, Зодиак – это маляр, которого звали Гэри Френсис Пант.

Мужчина скончался в 2018 году. Это предположение подкреплено доказательствами, найденными в судебно-медицинских документах.

Также была найдена фотография, на которой изображена «потайная комната» Поста. Человек, изображенный на снимке, имеет шрам на лбу, идентичный тому, который изображен на фотографическом роботе убийцы.

Мужчина носил обувь, следы от которой схожи с найденными на месте преступления. Представители команды также расшифровали письмо, а в качестве ключа было использовано имя Поста.

«Получается, что нужно знать полное имя Гэри, чтобы понять анаграммы. Не уверен, что есть еще хоть какой-то вариант», – говорит одна из сотрудниц группы, которая ранее работала в разведке.

Специалисты также нашли связь убийцы со смертью Чери Джо Бейтс, которая была 6-ой жертвой маньяка.

Они уверены, что Зодиак убил девушку в октябре 1966 году, и это случилось за несколько лет до убийства, которое тоже связывают с ним. Еще одно доказательство – часы, которые запачканы краской – их нашли на месте преступления.

После того, как The Case Breakers опубликовали эту информацию в социальных сетях, появилось предположение, что Гэри Пост издевался над полицией, которые так и не смогли раскрыть личность убийцы.