 

“Доця – папа, сынуля – мама”, “Прослезилась”. Гвоздева показала свою семью

11.10.2021, 11:20, Новости дня
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“Когда нас не станет, мы будем петь голосами наших детей и голосами их детей. Нас просто поменяют местами – таков закон сансары”, – процитировала она песню российского певца Басты.

Также хореограф добавила собственное умозаключение.

“Семья – это главный фундамент в жизни”, – написала она.

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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

“Доця – папа, сынуля – мама”, – отметила подписчица shustova4242.

“Прослезилась – очень чувственно, искренне. Невероятные. Счастья вашей семье”, – написала tania_kreshchenko.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 

11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. Дочь Валерию она родила в 2015 году. уж Гвоздевой, Хомячук, – бизнесен – он занимается кейтерингом. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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