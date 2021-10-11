 

Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без COVID-прививки

11.10.2021, 11:20, Новости дня
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Для “Сантоса” это был первый матч за время эпидемии, на котором разрешили присутствовать зрителям. Однако клуб настаивал на том, чтобы разрешить вход только вакцинированным людям или тем, у кого был отрицательный результат теста ПЦР.

“Я хотел посмотреть игру “Сантоса”, но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Для чего? У меня больше антител, чем у тех, кто прививался”, – сказал бразильский президент в видео, опубликованном Metropoles.

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado.

“Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU

— Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021

Контекст:

Болсонару – известный COVID-скептик, с самого начала пандемии он высказывал несерьезное отношение к коронавирусу и критиковал любые ограничительные меры по борьбе с болезнью. 

В марте прошлого года он заявлял, что эпидемия итальянских масштабов Бразилии не грозит, поскольку в стране более молодое население, чем в государствах, наиболее пострадавших от пандемии. Он также называл коронавирусную инфекцию “всего лишь гриппом” и призвал местные власти отменить карантинные меры.

После этого он уволил министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту, который выступал за введение карантина.

В сентябре 2020 года бразильский президент заявил, что оставаться дома во время пандемии коронавируса – это проявление слабости.

В конце сентября Болсонару в Нью-Йорке, куда он приехал для участия в Генеральной Ассамблее ООН, не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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