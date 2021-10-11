 

Геохимический анализ подтвердил ацтекское происхождение елизаветинского зеркала

11.10.2021, 11:08, Новости дня
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В британском музее хранится так называемое елизаветинское зеркало, которое во времена королевы Елизаветы І якобы позволяло связываться с потусторонним миром и заглядывать в будущее.

Известно также, что данное зеркало использовал оккультист Джон Ди. Ученые же давно предполагали, что этот предмет изготовлен из необычного стекла, а имеет ацтекское происхождение. Однако данная идея долгое время существовала только в виде версии ученых, так как никаких источников о происхождении зеркала в архивах не осталось.

Теперь же ученые провели геохимический анализ зеркала, в том числе бомбардировку его поверхности рентгеновскими лучами. В результате версия была подтверждена. Подробнее о ходе исследования можно узнать из публикации в журнале Antiquity.



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