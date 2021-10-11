Скандалы: Отдых по-русски

Ростуризм предложил открывать гостиницы без отопления с девятиметровыми номерами

Четыре квадратных метра на человека и отсутствие отопления – гостиницы с такими номерами вполне могут появиться на отечественных южных курортах. Спартанский образ жизни отдыхающим предложил Ростуризм. В ведомстве готов проект особых правил для гостиниц, расположенных в сельской местности. Строить фешенебельные корпуса в деревне особого смысла нет, поэтому разработчики правил решили прописать для отельеров самый необходимый минимум.

Вальсировать в номерах вряд ли получится: метраж в правилах прописан весьма скромный. Так, для одноместного номера норма – 9 кв. м, для двухместного – 12 кв. м. Если путешествовать всей семьей, в номере будет вообще не развернуться. Например, для трехместных апартаментов в круглогодичном отеле норматив на одного отдыхающего составит шесть квадратных метров, а если гостиница сезонная, и того меньше – всего четыре «квадрата» на одного гостя.

Еще интереснее дело обстоит с жилищно-коммунальными удобствами. К воде требования стандартные: она должна быть и холодная, и горячая. Если в регионе случаются перебои, отельер должен обеспечить запас воды минимум на сутки. А вот с отоплением все куда как менее однозначно. В правилах сказано, что если гостиница работает только в летний сезон и расположена в южных широтах, то ее можно не отапливать.

Вот список регионов, где в сезонных отелях отопление обязательным не будет: Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Белгородская область, Волгоградская область, Калининградская область, Ростовская область.

Чтобы сэкономить на батареях и обогревателях, отель должен работать с мая по октябрь. При этом в документе оговаривается, что температура в номерах должна быть 18-24°С в холодное время года и 20-28°С в теплое.

Правила для оснащения номеров тоже прописаны подробно. Санузел самый обычный: туалетная кабина, умывальник, зеркало, мыло обычное или жидкое, туалетная бумага, полотенца, крючки для одежды и корзина для мусора. Правда, туалет может быть и на улице – это для сельских гостиниц допускается правилами. Обстановка в номерах таких отелей будет скромной: кровати одноярусные, но не широкие. Для односпальной габариты 80 x 190 см, для двуспальной — 160 x 190 см. По просьбе гостя хозяева должны дать второе одеяло. Даже прикроватный коврик из интерьера номера владельцы сельских гостиниц смогут запросто исключить. Но это только в том случае, если пол покрыт ковром или ковролином.

Татьяна Антонова