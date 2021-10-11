 

Скандалы: Отдых по-русски

11.10.2021, 11:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ростуризм предложил открывать гостиницы без отопления с девятиметровыми номерами

Четыре квадратных метра на человека и отсутствие отопления – гостиницы с такими номерами вполне могут появиться на отечественных южных курортах. Спартанский образ жизни отдыхающим предложил Ростуризм. В ведомстве готов проект особых правил для гостиниц, расположенных в сельской местности. Строить фешенебельные корпуса в деревне особого смысла нет, поэтому разработчики правил решили прописать для отельеров самый необходимый минимум.

Вальсировать в номерах вряд ли получится: метраж в правилах прописан весьма скромный. Так, для одноместного номера норма – 9 кв. м, для двухместного – 12 кв. м. Если путешествовать всей семьей, в номере будет вообще не развернуться. Например, для трехместных апартаментов в круглогодичном отеле норматив на одного отдыхающего составит шесть квадратных метров, а если гостиница сезонная, и того меньше – всего четыре «квадрата» на одного гостя.

Еще интереснее дело обстоит с жилищно-коммунальными удобствами. К воде требования стандартные: она должна быть и холодная, и горячая. Если в регионе случаются перебои, отельер должен обеспечить запас воды минимум на сутки. А вот с отоплением все куда как менее однозначно. В правилах сказано, что если гостиница работает только в летний сезон и расположена в южных широтах, то ее можно не отапливать.

Согласно проекту, постояльцам придется жить в тесноте и холоде

Вот список регионов, где в сезонных отелях отопление обязательным не будет: Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Белгородская область, Волгоградская область, Калининградская область, Ростовская область.

Чтобы сэкономить на батареях и обогревателях, отель должен работать с мая по октябрь. При этом в документе оговаривается, что температура в номерах должна быть 18-24°С в холодное время года и 20-28°С в теплое.

Правила для оснащения номеров тоже прописаны подробно. Санузел самый обычный: туалетная кабина, умывальник, зеркало, мыло обычное или жидкое, туалетная бумага, полотенца, крючки для одежды и корзина для мусора. Правда, туалет может быть и на улице – это для сельских гостиниц допускается правилами. Обстановка в номерах таких отелей будет скромной: кровати одноярусные, но не широкие. Для односпальной габариты 80 x 190 см, для двуспальной — 160 x 190 см. По просьбе гостя хозяева должны  дать второе одеяло. Даже прикроватный коврик из интерьера номера владельцы сельских гостиниц смогут запросто исключить. Но это только в том случае, если пол покрыт ковром или ковролином.

Татьяна Антонова



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / В экс-промзоне “ЗИЛ” построят дорогу с остановками общественного транспорта

24.06 / Ученые: Нахождение без головного убора под солнцем опасно для работы мозга

29.01 / Учёные ожидают 23 мутации коронавируса в год

16.05 / Мнение: Надо было приехать на метро, а не на Maybach…

03.07 / Мнение: История 4.Х1 “Акула бизнеса”

29.08 / Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Дмитрий Кугрышев стали родителями во второй раз

08.09 / Охрана Лукашенко изъяла у Маргариты Симоньян подозрительный пузырёк

31.08 / Для сухопутных войск России создадут специальную версию ЗРК «Птицелов»

08.03 / В Европарламенте призвали пересмотреть формат 8 марта из-за “пропаганды бинарной гендерной системы”

01.08 / Мнение: Чего ждать от августа 2020 года?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика