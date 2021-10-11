 

“Слишком жестко”: блогер разнесла методы воспитания Рудковской

11.10.2021, 10:58, Разное
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Гном Гномыч – сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Настоящее имя мальчика – Саша. Еще несколько лет назад к начинающему спортсмену привязалась кличка, которая преследует его до сих пор.

Мама маленькой копии Плющенко – активный пользователь “Инстаграма”. Фотографии ее завтраков стали популярными на всю страну, а ее молодежные видео активно комментируют подростки и взрослые. Кому-то кажется, что этот хайп 46-летней замужней женщине ни к чему, а кто-то радуется, что блондинка остается на одной волне с подрастающим поколением.

Социальные сети также ведет и наследник звездной пары. Мальчик выкладывает смешные ролики и видео с тренировок, фотосессий и модельных показов. Его посты часто вызывают ажиотаж и недоумение. Многие считают, что социальные сети, как и светские выходы, – это прихоть родителей, а не желание ребенка. Впрочем, так думают не только подписчики, но и блогеры.

“К инсте сына Рудковской отношусь специфично. Мне кажется, ребёнку нужно больше детства. Родители требуют, правда, много, но только потому, что хотят воспитать в нем чемпиона. Но это слишком жестко”, – высказалась Лиза 161.

Также девушка не смогла пройти мимо аккаунта самой Рудковской. Хоть Лизе и кажется, что выглядит она там не по возрасту, осуждать она ее не стала.

Сейчас многие звёзды из разных сфер лезут в эту стезю, снимают видео, “Тик-ток”, рилс. И честно говоря, это у многих выглядит очень глупо и нелепо, особенно у тех, кто постарше . Яна в том числе. Но заниматься может каждый тем, чем хочет, поэтому я в этом ничего такого не вижу “, – подытожила она.



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