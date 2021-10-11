 

Мосгорсуд отпустил под домашний арест арестованного по делу об отравлении арбузов

11.10.2021, 10:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМосковский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника частной компании Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине «Магнит» и обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом.

«Мосгорсуд отпустил Котова под домашний арест, удовлетворив мою апелляционную жалобу. При этом прокуратура и следствие возражали против удовлетворения жалобы, но суд встал на нашу сторону», – сообщил ТАСС адвокат Андрей Сергеев.

Дезинфектор ООО «Областной центр дезинфекции» Антон Котов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее Пресненский суд отправил его в СИЗО до 10 ноября. Вину он не признает.

Ранее арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина «Магнит» специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции.

10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли.

После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал.

13 сентября в крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти.

Напомним, 13 сентября в СК сообщили, что сотрудник компании по обеззараживанию помещений задержан по делу о смерти двух человек после отравления арбузом.



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