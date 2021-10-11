 

Избитый в метро Москвы мужчина сказал, на что потратит 2 млн рублей от Собянина

11.10.2021, 10:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоман Ковалев, который был избит в московском метро после того, как заступился за девушку, рассказал, на что планирует потратить 2 млн рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.

«Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала…», – рассказал мужчина «Газете.ru».

Ковалев отметил, что решение властей столице о выплате стало шокирующим для него.

Напомним, Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей. Ранее сам потерпевший Роман Ковалев в соцсетях просил финансовой помощи после происшествия.

Конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.

Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.

Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.



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