Мнение: Исповедь космополита — чем Россия лучше Норвегии и Германии

Мы, жители России, даже не понимаем, как нам повезло. Тем полезнее нам будет ознакомиться с мнением тех, кто жил в разных странах мира и потому может надёжно сравнивать наши реалии с иностранными. Публикую письмо постоянного читателя, старого обитателя европейских стран:

Я отношусь к тем, кого раньше называли «космополитами». На сегодня я был примерно в 70 странах мира, из них в семи жил и работал продолжительное время, поэтому могу сравнивать.

Последнее время я жил в Норвегии и Германии, поэтому опишу свои свежие впечатления об этих странах. Я рассмотрю жизнь в крупных городах: в столице Норвегии Осло, во втором по величине городе Германии Гамбурге и в Москве.

Буду использовать систему баллов: 1 – посредственно, 2 – хорошо, 3 – отлично.

Общее впечатление от городов и стран: Норвегия это большая и внешне приятная деревня, Осло – самая большая деревня в Норвегии, но на фоне остальных «городов» может считаться столицей. Германия ещё не забыла, что она была империей, а конкретно Гамбург, несмотря на свои размеры, очень зелёный и уютный город. Россия огромна и наиболее разнообразна, в ней есть регионы от прекрасного до совсем плохого. Москва — супергород, в Европе сравнимый разве что с Парижем и Лондоном, а в мире аналогичный Нью-Йорку, Шанхаю, Токио и Сингапуру.

История

В средние века Норвегия потеряла свою самостоятельность и на долгое время стала фактической колонией Дании (официально это называлось «Уния»), которой управлял датский король. После наполеоновских войн Норвегию, как чемодан без ручки, передали от Дании к Швеции. Самостоятельность страна получила только в 1905 году, так что собственной государственности у неё чуть более ста лет. Разговорный язык у норвежцев почти полностью совпадает со шведским, письменный – с датским. Никакую другую страну не напоминает?

Это положение колонии наложило серьёзный отпечаток на менталитет норвежцев – чрезвычайно зашоренных, консервативных, законопослушных и провинциальных.

Закономерно, что при этом Норвегия всегда была не просто бедной, а нищей страной. На рубеже 18-19 веков оттуда сбежала четверть населения (в основном в США), просто потому, что там нечего было есть. Сегодняшнее богатство не было результатом упорного труда норвежцев, оно внезапно свалилось на Норвегию в 1970-х, когда американцы нашли на шельфе нефть. В центре Осло стоит блестящий металлический тигр, символ «новой страны». Это такой специфический норвежский юмор, потому что владевшие Норвегией датчане называли нищий Осло «тюггебю» — «город попрошаек», а в конце 1990-х одна из крупнейших норвежских компаний по недвижимости обыграла название «тюггебю» как «тигербю», превратив Осло из города попрошаек в город тигров.

Германия, наоборот, всю жизнь была великой империей, богатой и мощной, как Российская, поэтому менталитет немцев очень похож на наш. В Германии явные признаки империи видны во всём – в архитектуре, размерах домов и частных садиков при них, в дизайне улиц, городов, в прекрасных трассах.

Про Россию все всё знают. Это великая страна, отдельная мировая цивилизация, со своей богатейшей тысячелетней историей.

По этому параметру у Норвегии 1 балл, у Германии и России по 3 балла.

Зарплаты

Тут я вступаю на зыбкое поле, потому что уверенно и на практике могу говорить только о своей. Я специалист хорошего уровня, поэтому годовая зарплата до налогов была: в Норвегии 650.000 крон, в Германии 70.000 евро, в Москве 3,6 млн руб. При этом в Норвегии чрезвычайно высокий уровень подоходного налога, у меня он был 55% после определённого уровня зарплаты, в Германии пониже, около 40%, в России нереально низкий для Запада 13% (здесь никто не верит, что может быть такое).

Но сравнивать нужно не по номинальным зарплатам, даже после вычета налогов, а по ППС, паритету покупательной способности (для простоты – сколько денег остаётся на счету каждый месяц после оплаты жилья, продуктов, бензина, страховок и прочего). Тут 3 балла у России, 2 у Германии и 1 у Норвегии.

Жильё

Ещё несколько лет назад самые высокие цены и на аренду и на покупку жилья были в Норвегии. Но после того как крона существенно упала к евро, цены в основном сравнялись. Тут ещё надо понимать общую тенденцию – отъехав немного от Осло, Гамбурга и Москвы вы получаете совсем другой, гораздо более низкий уровень цен. Так что опять же сравниваем сравнимое – исключительно именно в этих городах. Берём среднего уровня двушку в среднем (то есть не богатом и не иммигрантском) районе. Долгосрочная аренда в Осло в месяц около 10-12 тысяч крон, в Гамбурге около 1000 евро, в Москве около 60 тысяч рублей. Но тут надо понимать, что в Гамбурге квартиры сдают «голыми», совсем без мебели, кроме кухонного гарнитура и ванной комнаты (есть совсем голые, даже без кухни, они на пару сотен евро дешевле). Если вы не собираетесь годами жить в съёмном жилье, это неудобно.

При этом и сдавать в аренду, и снимать в Осло и Москве гораздо проще, чем в Гамбурге. Для хозяев жилья существует головная боль с возможным выселением арендаторов, для арендаторов существует головная боль с поиском жилья и «утверждением» своей кандидатуры арендодателем. Арендатор должен предоставить сведения, которые, например, в Норвегии относятся к категории защищаемых частных, и пройти чуть ли не собеседование. Очень странно для Осло и Москвы.

Так что тут у Москвы 3 балла, у Осло 2 балла и у Гамбурга 1 балл.

Цены на продукты

В Германии встречал выражение «норвежские цены». Для тех, кто не понял – экономные немцы закупаются в Польше, экономные датчане и шведы – в Германии, экономные норвежцы – в Швеции и Дании.

В Норвегии не закупается никто, кроме самих норвежцев, которым некуда деться. В России в целом и Москве в частности цены, конечно, самые низкие. Поэтому тут у Москвы 3 балла, у Гамбурга 2 балла, у Осло 1 балл.

Ассортимент и качество продуктов

В Норвегии выбор очень небольшой. Там есть 4 основных сети супермаркетов, в которых продаётся одно и то же. Упаковки могут отличаться, а содержимое одинаковое. На всю столицу Норвегии есть один магазин Jakobs (не сеть, а просто один магазин!), который можно сравнить с российской сетью «Азбука вкуса». Цены там бешеные даже для Норвегии. Есть ещё единственный в городе «рынок» Vulkan с таким же разнообразием и такими же безумными ценами. На этом продуктовое изобилие в Осло заканчивается. В других городах-деревнях Норвегии всё ещё хуже.

В Гамбурге ассортимент очень хороший, почти как в России или во Франции. С моей личной точки зрения большим плюсом являются отделы и целые магазины продуктов «из Восточной Европы». Это наши российские продукты (хотя многие делаются в Германии), а также их польские и прочие аналоги. До Франции или Швейцарии ассортимент магазинов несколько не дотягивает, но по сравнению с Норвегией небо и земля.

Про Москву. Когда начале 1990-х стало возможным ездить заграницу, я поражался изобилию западных супермаркетов по сравнению с московскими. Сейчас ситуация прямо противоположная. В Москве колоссальнейший выбор любых продуктов на абсолютно любой вкус и кошелёк. В Западной Европе с Москвой могут конкурировать разве что большие города Франции.

Тут у Москвы 3 балла, у Гамбурга 2 балла, у Осло 1 балл.

Отдельно про продажу спиртного. В Норвегии всё крепче пива (и даже пиво более 5 градусов) продаётся исключительно в магазинах государственной монополии, которые по будням работают до 18, по субботам до 15, а в воскресенье вообще закрыты. Цены сумасшедшие. Считается, что это связано с предрасположенностью норвежцев к выпивке, хотя уже в соседней Дании такого безобразия нет. Конечно, в Германии всё с этим в порядке. Так что тут Осло можно было бы поставить отрицательный балл.

Дизайн и красота городов

Норвегия очень напоминает СССР или бедные регионы России. Постоянные «бараки» — то есть дома, оббитые снаружи вагонкой, прямо как в сегодняшней России сайдингом. Если в деревнях это ещё как-то может быть оправдано, то такие дома в столице страны Осло выглядят реально убого. А их целые улицы. К тому же безумные правила согласования построек в разных коммунах Норвегии не только не дают права строить дом вне заданных рамок, но и запрещают даже красить твой собственный дом в те цвета, которые ты хочешь. Весь этот ужас дополняют хаотичные насаждения на преддомовых участках. Кажется, что норвежцы в принципе не знают, что такое красота. В результате целые районы Осло выглядят как задрипанные деревни. Ничего подобного нет ни в соседней Швеции, ни, тем более, в соседней Дании.

В Германии даже в мелких городишках , которые язык не поворачивается назвать «деревнями», всё очень красиво, даже в Северной Германии, которая раньше была ГДР. Красивые лужайки и сады перед каждым домом, интересная и часто изысканная архитектура домов, причём даже в многоквартирных домах. Гамбург же просто прекрасен. Колоссальное количество зелёных насаждений, в центре система каналов как в Амстердаме, очень красивые районы частных домов.

Москва за текущие 10 лет преобразилась до неузнаваемости. Центр великолепен, как Милан или Париж, окраинные районы с фонтанами, клумбами, спортплощадками как в Южной Европе, везде всё чисто и убрано. Ещё в 1990-е, не говоря уж о временах СССР, это просто невозможно было представить.

Тут у Гамбурга и Москвы 3 балла, у Осло 1 балл.

Комфорт жизни

Здесь я имею в виду доступность инфраструктуры, тишину и спокойствие, безопасность и прочее.

Осло в сравнении с Гамбургом и Москвой городок маленький, поэтому расстояния небольшие и доступность всего что можно в районе 15 минут на машине без пробок. Но в текущее десятилетие власти города усилили борьбу с автолюбителями, поэтому сегодня в центр на машине не сунешься – её почти негде припарковать, а имеющиеся парковки очень дороги. Сокращают и полосы проезда, поэтому пробки постоянно увеличиваются. С тишиной и безопасностью тоже есть проблемы. Ещё 25 лет назад Осло был совсем другим, очень тихим и безопасным, но сейчас благодаря наплыву иммигрантов и смене менталитета у аборигенов по выходным даже в спальных районах постоянный шум. В центре жить вообще невозможно, и в некоторые районы города по вечерам ходить не очень рекомендуется.

В Гамбурге расстояния почти как в Москве, и пробки ощутимые, правда скорее из-за светофоров, чем из-за количества машин. С тишиной в Гамбурге всё в порядке, привычки орать и громко слушать музыку на улице и дома у людей в основном нет. С безопасностью тоже всё в порядке, правда, судя по СМИ, в том же Берлине хуже. Но мы тут про Гамбург.

В Москве, особенно по сравнению с Западной Европой, колоссальное количество людей, машин, шума и стресса. Люди устраивают мелкие стычки и разборки на дорогах, в магазинах, на совершенно пустом месте, не из-за чего. Тут ещё большой потенциал для совершенствования. С безопасностью вроде бы проблем особенных нет.

Здесь Гамбургу 3 балла, Осло 2 балла и Москве 1 балл.

Доступность природы

Один из немногих показателей, по которым Осло явный лидер. За 15 минут езды на машине или за полчаса на транспорте можно попасть в очень красивые места на берегу Осло-фьорда и остаться наедине с природой. Летом приятно поплавать в море, в другие времена года можно устроить пикник на берегу. В акватории Осло-фьорда несколько очень красивых и уютных островов, на которые круглогодично ходит морской трамвайчик. В пределах 20 минут езды начинаются леса с грибами и дикими животными: лосями, косулями, лисами.

В Гамбурге изобилие очень красивых парков, есть большое озеро. Как и в Осло, в пределах 20-30 минут езды от города есть реальные леса, где например полно белых грибов и диких животных. Мы впервые видели там вживую кабанов.

В Москве нужно очень долго ехать, чтобы найти нетронутый участок дикой природы.

Тут у Осло 3 балла, у Гамбурга 2 балла, у Москвы 1 балл.

Культурная жизнь

Была такая юмористическая миниатюра 6 кадров «Репортаж с улицы, где ничего не происходит». Для Осло это реальность. Там конечно проходят какие-то выставки («современного искусства», когда рисуют ногой или задницей), какие-то концерты (людям привыкшим к мировой культуре они напоминают дворовую самодеятельность, и это при том, что в каждой школе Осло есть свой школьный оркестр, который марширует на 17 мая), но всё это очень бедно и на очень примитивном уровне. Коллекции из всемирно известных музеев туда почти не возят, итальянская или венская опера может приехать раз в год, и в основном там всё сводится к редким гастролям престарелых рокеров или попсы для малолеток.

Единственным светлым пятном являются летние фестивали джаза, который по непонятной мне причине внезапно популярен в Осло, там есть пара неплохих коллективов очень хорошего качества. При этом забавно, что норвежскую группу реально мирового уровня a-ha в Норвегии почти никто не знает.

В театры Осло людям, представляющим себе, что такое театральное искусство, лучше не ходить.

Музеи типа лыж или рыбацкого дела – сугубо на любителей. Сейчас построили новый музей Мунка, единственной гордости норвежцев, но он тоже крайне «на любителя».

В Гамбурге всё гораздо лучше, есть десятки достойных театров, проводят концерты и выставки мирового уровня, опера тоже лучших мировых стандартов, здесь проводят интересные перформансы, хотя доля «современного искусства», увы, немалая. Очень много высококлассных музыкальных коллективов, от чистой классики до в принципе любых жанров. Все мы знаем десятки немецких групп от джаза до рока. В Гамбург постоянно приезжают мировые знаменитости. Отличные музеи с богатыми коллекциями. Есть даже свой Планетарий.

Ну а Москва, конечно, на недосягаемой высоте. В плане культурных событий в ней есть абсолютно всё и немного больше, чем в любом другом городе мира. То, что происходит в Москве за неделю, в Осло происходит за год. Если раньше на культурные события мы летали из Москвы в Европу, то теперь летаем из Европы в Москву.

Здесь Москве 3 балла, Гамбургу 2 балла и Осло 1 балл.

Рестораны

В Осло они дорогие или очень дорогие; простые по кухне, без изысков; очень простые по обслуживанию, даже самые дорогие и престижные, как будто «на отвали». Есть буквально 3-4 места на весь город, где кухню можно было бы назвать интересной и выдающейся. Возможно, это связано со столетиями бедности и закрытости страны. Это проявилось и в крайне странных национальных блюдах «риббе», «пинешот» и «лютефиск» — пробовать рекомендую лишь склонным к риску.

В Гамбурге много ресторанов самых разных кухонь. Нельзя сказать, что традиционная немецкая кухня чрезвычайно многообразна, но в своих традиционных областях, — дикие животные, сосиски, капуста, картофель, — они достигли совершенства. Два ресторана я бы включил в высшую мировую лигу. Немного непонятно, почему в Гамбурге не эксплуатируют тему гамбургеров, в тех же США их на порядки больше (шутка).

Москва по ресторанам, как и по культурной жизни, снова на недосягаемой высоте, причём мирового уровня. Считаю великолепной концепцию качественных сетевых ресторанов «Чайхона №1», «ДжонДжоли», «Колбасофф», «Торро Гриль», «Якитория», где в любом ресторане сети гарантированное качество, разнообразие и невысокая цена. Ничего подобного, к сожалению, в Европе нет. Даже бюджетные «Фарш», «Му-му», «Грабли» или «Елки-палки» на уровне или лучше многих ресторанов Осло и Гамбурга. А какие в Москве теперь сети пекарен! «Брусника» и «Волконский» — уже уровень лучших мест Франции и Швейцарии.

В Москве есть как минимум 6 ресторанов высшей мировой лиги, а по количеству отличных ресторанов с панорамными видами она на уровне Парижа и Праги, если не лучше.

Тут Москве 3 балла, Гамбургу 2 балла и Осло 1 балл.

Местные люди

Норвежцы реально тормознутые. Им нужно миллион раз всё объяснить, разжевать, ответить на тысячи тупых вопросов, прежде чем они что-то поймут. У меня был забавный опыт, когда моя русская коллега первые годы не знала норвежского, поэтому сидела на встречах расслабленная. Потом выучила язык, и ужасалась, как можно по сто раз обсасывать одно и то же.

Они чрезвычайно консервативные. Поколениями голосуют за одну и ту же партию, поколениями едят одну и ту же еду.

Норвежцы очень закрытые. Из-за изоляции в течение столетий и географических особенностей страны большая часть населения жила на своих отдельных хуторах (поэтому в маленькой стране на 4 млн аборигенов огромное количество диалектов), что наложило серьёзный отпечаток на их социальную психологию. Они резко выделяются на фоне соседних скандинавов – шведов и датчан. Чтобы расслабиться в компании, норвежцам нужно обязательно напиться. По этому поводу у них существует процедура «форшпиль» — выпить спиртного до общей тусовки, и процедура «натташпиль» — отлакировать выпитое после встречи. Это ещё связано с чрезвычайной дороговизной спиртного в бара и ресторанах.

Зато почти все норвежцы, кроме глубоких крестьян и части пожилых, свободно владеют английским.

Немцы в основном открытые, контактные, схватывают на лету, как русские. Они гораздо более расслабленные, чем норвежцы, у них нормальное чувство юмора, общение и обсуждение с ними гораздо более простое и приятное, чем с норвежцами. У них, как и у французов, «золотая середина» в социопсихологии: они не такие зажатые и дикие, как северяне (норвежцы и, особенно, исландцы), но при этом у них нет шумности и несобранности южан (испанцев, португальцев и итальянцев).

С английским в Германии в целом и в Гамбурге в частности проблемы. Для Гамбурга это кажется странным – всё-таки портовый город. Правда уже много раз бывало так, что человек, не говорящий по-английски, внезапно говорил… по русски. Эмигрантов из России и бСССР там очень много.

Про русских все знают. За 30 лет свободы произошли заметные изменения к лучшему, видимо ещё связанные с тем, что десятки миллионы россиян теперь ездят за границу, расширяют кругозор, меняют мышление. Очень радует, что теперь в России люди стали помогать друг другу и братьям нашим меньшим, по собственной инициативе возникает масса волонтёрских движений. Это очень приятно. Но возможностей для совершенствования ещё много.

Тут у Норвегии 1 балл, у Германии и России по 2.

Иммигранты

В Осло невероятно много выходцев из жарких стран. Если садишься на линию 5, идущую на Северо-Восток города, то это как Верхний Манхэттен Нью-Йорке – белых людей практически нет. По официальной статистике треть населения Осло – иммигранты. Есть целые районы, где в школах нет белых учеников. Приезжие, в основном из Пакистана (там их любовно называют «пакисы») и стран Африки, десятилетиями не учат норвежский язык и не интегрируются в норвежское общество. Политика властей по отношению к ним совершенно безумна, власти прямо на глазах гробят свою когда-то уютную и милую страну.

В Германии мне говорили и в госструктурах, и в частных разговорах, что власти страны осознали проблему плохой интеграции гостей, и сейчас за дело взялись всерьёз (вопреки историям в российских СМИ). Вид на жительство теперь нельзя получить без сдачи экзамена на немецкий язык, также власти стараются регулировать расселение «новых германских», чтобы не получались чёрные анклавы, как в Норвегии, Швеции или Франции.

Про Москву, думаю, все всё знают. Визуально лиц неевропейской внешности стало больше, очевидно из-за большого предложения по работе в низкоквалифицированных секторах обслуживания и строительства, на которые не идут местные, и почему-то не едут жители других «белых» регионов. Видимо, это ещё связано с очень низкой мобильностью населения, доставшейся России от СССР.

Тут у Гамбурга и Москвы по 2 балла, Осло 1 балл.

Подведём итог: У Осло 16 баллов, у Гамбурга 26, у Москвы 30.

Но, как говорится, «каждому своё» и «все фломастеры на вкус разные».