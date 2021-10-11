 

Татьяна Буланова прибегла к услугам косметолога ради молодого избранника

11.10.2021, 10:52, Разное
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Известная российская певица Татьяна Буланова прибегла к услугам косметологов ради молодого избранника. Она призналась, что мечтает омолодиться без длительной реабилитации.
Татьяна Буланова некоторое время назад перестала скрывать отношения с бизнесменом, который моложе ее на 19 лет. Артистка старается соответствовать своему возлюбленному. Певица не скрывает, что давно посещает косметолога, прибегает к уколам красоты, подправляет пухлость губ, а на днях решилась на проведение лазерной процедуры. Сразу же после нее знаменитость заметила легкое покраснение и шелушение, но это говорить об обновлении кожи и разглаживании морщин.

Ранее появилась информация, что Татьяна Буланова сделала запас яйцеклеток, которые теперь хранятся в криобанке. Она готова подарить ребенка избраннику, если он этого захочет. Пока такой вопрос остро не возник, но артистка уверена, что найдет выход из ситуации.

С молодым возлюбленным Буланова познакомилась совершенно случайно. Он просто подошел к артистке, когда она гуляла в парке. Исполнительница хита «Не плач» не переживает по поводу разницы в возрасте. Бизнесмен пока не звал ее замуж. Если он сделает это, то Буланова рассмотрит предложение руки и сердца.



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