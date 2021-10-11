Новый флагман Samsung будет в два раза дороже iPhone 13 Pro Max

На этой неделе южнокорейская компания Samsung выпустит новый флагман. Известно, что он будет в два раза дороже, нежели недавно вышедший iPhone 13 Pro Max.

Мероприятие пройдет 13 октября в Большом театра Ханчжоу. В рамках него состоится презентация флагманских складных экранов Samsung W22 5G. Известно, что продукты данной серии относятся к более высокому классу, нежели Galaxy S и Galaxy Note. Они относятся к проекту «Сердце мира», созданному вместе с China Telecom. Сзади на устройствах будет присутствовать соответствующий логотип.

Смартфоны Samsung W, начиная с модели W20, являются усовершенствованными модификациями линейки Galaxy Fold. Исключением не станет и W22 5G. Известно, что он обзаведется складным экраном на 7,6 дюймов с серебристыми рамками. Гаджет станет функционировать на базе платформы Qualcomm Snapdragon 888. Он получит 16 Гб ОЗУ и 512 Гб ПЗУ. Стоимость новинки от южнокорейского производителя составит 3100 долларов.

Источник: www.ixbt.com