Мнение: У моря погоды

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пытаться выстраивать какие-то отношения и вести диалог с нынешними властями Украины бесполезно, надо дождаться «вменяемых». Такую точку зрения он изложил в своей статье для газеты «Коммерсант» под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством»

Проблема и Медведева, и Кремля в целом в том, что они пытаются схватить то, что плохо лежит. Классическая стратегия вора. Как только у них не получается или им дают по рукам, стратегия меняется, они трусливо отступают (или прячутся в очередных кустах, бункере, подвале) и оттуда бессильно грозят кулачком. Но так как вначале намерения отхватить чужое были провозглашены достаточно громко, то нужно обосновать свою трусость и бездарность некими объективными обстоятельствами. Так появляются на свет «хитрые планы», основная задача которых: как раз объяснить, почему пришлось срочно прятаться в кусты. Соответственно, стратегия меняется: будем ждать, пока всё само собой не образуется. И на сцене, как говорил Остап Бендер, появится тарелочка с голубой каёмочкой.

И это общая модель поведения не только во внешней политике, но и во внутренней. Полное неумение и непонимание, что любое развитие — это всегда труд, преодоление противоречий и сложностей. А потому в ход идет всё та же стратегия амёбы: ползем и жрем всё, что не сопротивляется. Малейшая проблема — мы ее обтекаем и ползем дальше.

Собственно, статья Медведева об этом. Сидим и ничего не делаем, а там, глядишь, к власти на Украине придет что-то родное и проплаченное кремлевскими деньгами, вот тогда-то мы всем покажем!

Не придет. И не покажете. Потому что жизнь — она про другое. Она про постоянную постановку и решение задач. Трудных, непростых, иногда совершенно неподъемных. И не всегда успешное решение, кстати. Не ошибается, как известно, кто ничего не делает.

С Украиной история уже давно известна и понятна. Кремль воспользовался бедламом, который царил на ее территории в 13-14 годах и просто украл то, что ему не принадлежало. Задача помочь в решении возникших на территории Украины проблем не стояла. Хотя решение вполне могло быть в виде создания международных полицейских сил, которые могли помочь Украине справиться с возникшим безвластием и криминальным всплеском весны 14 года. Могли быть и другие сюжеты, но Кремль предпочел под шумок украсть и вынести из чужой квартиры имущество. И сделать оскорбленный вид: мы не чужое выносим, свое.

Чтобы закрепить украденное, теперь Кремлю нужен дружественный режим в Киеве, который согласится признать переход права собственности. Это и имеет в виду Медведев, говоря о том, что нужно дождаться «вменяемых». Что делать, если «вменяемые» к власти не придут никогда — об это он не пишет. У Медведева на это не хватает извилин.

У них всё всегда именно так. Вначале делают, потом думают. А чаще всего и не думают вовсе.

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