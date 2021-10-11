 

Мнение: В ожидании вменяемых

11.10.2021, 10:40, Разное
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В ожидании вменяемых

Медведев накатал пространную статью  https://www.kommersant.ru/doc/5028300?query=медведев#id2123318 о том, почему переговоры с Украиной на текущем этапе смысла не имеют. Если коротко, то статья написана в стиле "капитан очевидность спешит на помощь" и постулирует простой тезис о том, что Зеленской и Ко недоговороспособны и полностью зависимы от внешнего контура управления, а значит обсуждать что-то серьезное с ними не имеет смысла. Поэтому надо ждать следующего руководства Украины и там может быть что-то поменяется. А может не поменяется. Тут ведь как – если просто ждать смены, то внешний контур управления просто подберет на место Зеленского, аналогичную по упоротости фигуру, курс которой будет не слишком отличаться курса Зеленского и Порошенко.

Ну а пока Россия будет ждать, при таких делах, война на Донбассе будет продолжаться до конца срока Зеленского, читай до 2024 года. То есть, это продленный во времени карабахский сценарий. И никакие минские и нормандские форматы к миру на Донбассе не приведут.
В отличие от Порошенко, с Зеленским особо долго иллюзии не подпитывали и довольно быстро списали в утиль. А раз так, то ранее высказываемое предположение о том, что Зеленским с Путиным более не встретятся, весьма вероятно будет реализовано на практике. Украину если и будут обсуждать, то видимо только с американцами и может быть с Германией/Францией.

Источник: Colonel Cassad



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