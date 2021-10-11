Мужчина решил сделать доброе дело и сделал себе странную прическу — кольцо Сатурна на голове — такого вы еще не видели

Мужчина из Уэльса решил состричь длинные волосы, чтобы отдать их на благотворительность.

Однако, он сделал очень странный выбор в пользу прически, которую когда-либо делали людям. Теперь на его голове красуется колечко.

Стю Тернер – молодой мужчина, который еще не так давно мог похвастаться красивой шевелюрой. Парень не стремился отрастить длинные волосы, чтобы потом сдать их на благотворительность.

Фото Virgin Money Giving

Но потом принял это решение. Все началось с момента всемирной суматохи, возникшей в результате коронавируса. Он был уверен, что это продлится несколько месяцев, но с тех пор прошло уже полтора года.

Фото Virgin Money Giving

Тернер не первый раз занимается благотворительностью. Три года назад он уже сдавал свои волосы, а также объявлял о старте сбора средств для различных благотворительных фондов. В первый раз стрижка была вполне обычно, но в этот раз парень дал добро на креативностью.

В результате из его волос и бороды стилист сделал странное кольцо, обрамляющее голову и подбородок.

Фото WalesOnline/ Rob Browne

За это время Стю смог собрать 1676 фунтов. Средства передадут в разные благотворительные фонды, где занимаются изготовлением париков для детей и подростков, которые остались без волос в результате онкологических заболеваний.

Фото WalesOnline/ Rob Browne

На сегодняшний день мужчина еще не привык к новому образу, но осознает, что выглядит странно и забавно, при этом понимает, что делает это все ради благотворительности.