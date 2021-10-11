“УДАР Виталия Кличко” написал заявление в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора из-за видеообращения Кивы к Путину

Политсила обратилась в Службу безопасности Украины, Госбюро расследований и Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена”) относительно действий Кивы и внести в Единый реестр досудебных расследований соответствующие сведения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии 11 октября.

“За семь лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составила 42,5 тыс. – 44,5 тыс. человек. Более 1,5 миллиона украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин – главнокомандующий войск Российской Федерации. Поэтому видео, опубликованное на официальном Telegram-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена”, – говорится в обращении, подписанном руководителем исполкома партии “УДАР Виталия Кличко” Артуром Палатным.

Палатный 8 октября заявлял, что парламент из-за этого видеообращения должен лишить Киву мандата, а СБУ – открыть уголовное производство о госизмене.

Контекст:

Кива поздравил президента страны-оккупанта России Путина с днем рождения. 7 октября в своем Telegram он опубликовал видео: на фоне украинского флага политик заявил, что хочет поздравить “лидера своей нации и дружественного нам народа” Путина. “С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире”, – обратился к Путину нардеп.

По мнению Кивы, Путин “пишет новую историю славянского мира и славянского единства”. “Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила, с днем рождения, Владимир Владимирович!” – резюмировал депутат от ОПЗЖ.

Перед этим, 20 сентября Кива поздравил прокремлевскую партию “Единая Россия” с победой на выборах в Госдуму РФ, хотя Верховная Рада и МИД Украины призывали не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

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