Беременная Кристина Риччи во второй раз вышла замуж. Фото

Жених и невеста позируют в кадре в белых рубашках на фоне цветочной арки. Волосы невесты собраны в хвост на затылке.

“Мистер и миссис”, – подписала она фото.

Хэмптон также разместил на своей странице в Instagram это фото, отметив публикацию хэштегом “молодожены”.

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Публикация от Christina Ricci (@riccigrams)

Контекст:

11 августа Риччи сообщила, что вскоре у них с Хэмптоном родится ребенок.

Ранее актриса была замужем за помощником оператора Джеймсом Хердегеном. В браке у пары родился сын Фредди (2014). В июне 2020 года Риччи обращалась в полицию с жалобой на супруга и подала на развод, а в январе 2021 обвинила Хердегена в насилии, завив, что его действия угрожают их с сыном безопасности.

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