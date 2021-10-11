 

Беременная Кристина Риччи во второй раз вышла замуж. Фото

11.10.2021, 10:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жених и невеста позируют в кадре в белых рубашках на фоне цветочной арки. Волосы невесты собраны в хвост на затылке.

“Мистер и миссис”, – подписала она фото.

Хэмптон также разместил на своей странице в Instagram это фото, отметив публикацию хэштегом “молодожены”.

View this post on Instagram

Публикация от Christina Ricci (@riccigrams)

Контекст:

11 августа Риччи сообщила, что вскоре у них с Хэмптоном родится ребенок.

Ранее актриса была замужем за помощником оператора Джеймсом Хердегеном. В браке у пары родился сын Фредди (2014). В июне 2020 года Риччи обращалась в полицию с жалобой на супруга и подала на развод, а в январе 2021 обвинила Хердегена в насилии, завив, что его действия угрожают их с сыном безопасности. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Опубликован тизер на новый кроссовер Acura MDX

16.05 / Нетаньяху поблагодарил за поддержку Израиля ряд стран, в том числе и Украину

02.12 / Собянин продлил дистанционку для старшеклассников

17.03 / Стало известно состояние заболевшего коронавирусом Асада

13.08 / МИД напомнил российским туристам о режиме эпидемии в Черногории

08.06 / Genius Electronic Optical начнет поставлять для iPhone 13 объективы и AR-гарнитуры

07.09 / Берлин объяснил задержку с передачей РФ данных о состоянии Навального

09.12 / “Укрпошта” предупредила клиентов о мошеннической рассылке от ее имени

30.05 / В Microsoft еще раз пообещали выпустить операционную систему нового поколения

24.05 / Песков отказался комментировать ситуацию с самолетом Ryanair

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика