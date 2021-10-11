В Эквадоре проведут расследование причастности президента к офшорам Pandora Papers

Расследованием будет заниматься Постоянная специализированная комиссия по конституционным гарантиям, правам человека, коллективным правам и межкультурному взаимодействию.

Комиссия должна вызывать свидетелей для дачи показаний и запрашивать всю необходимую информацию, чтобы прояснить причастность Лассо к делу, связанному с отправкой денег в налоговые убежища.

После завершения расследования комиссия подготовит подробный отчет со своими соответствующими рекомендациями.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

В расследовании говорилось, что в декабре 2017 Лассо перевел свои активы в два траста в Южной Дакоте. Это случилось спустя три месяца после того, как парламент Эквадора принял закон, запрещающий государственным чиновникам хранить активы в налоговых убежищах.

Лассо много лет возглавлял частный эквадорский банк “Гуаякиль”. Он баллотировался в президенты Эквадора в 2013-м и 2017 годах, но тогда проиграл. На новых выборах в 2021 году Лассо одержал победу.

—