Скандалы: Семь лет без пусков

Закончено расследование уголовного дела о бессмысленно потраченных миллиардах на «Морской старт»

Следственный комитет России (СКР) завершил семилетнее расследование махинаций при покупке платформы проекта «Морской старт». Единственным обвиняемым оказался многолетний руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота. Он, по мнению следствия, незаконно направил на погашение долгов участников «Морского старта», покупку оборудования и другие цели 9 млрд руб. Экс-руководитель «Энергии» вину не признает, а амбициозный космический проект так и не был реанимирован новыми владельцами — за последние семь лет с платформы не запустили ни одной ракеты.

О том, что предварительное следствие по так называемому делу «Морского старта» закончено, “Ъ” сообщил адвокат Виталия Лопоты Вахтанг Федоров. Как отметил защитник, уже несколько недель он и его клиент, который является единственным обвиняемым, внимательно знакомятся с материалами следствия в рамках ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса. «Следствие не ограничивает нас во времени»,— подчеркнул господин Федоров, полагающий, что ознакомление займет еще несколько месяцев.

Всего в деле порядка 200 томов, большинство из которых составляет различная финансовая документация, связанная с покупкой акций иностранных компаний — прежних владельцев «Морского старта», расчетами с их кредиторами, покупкой оборудования и т. д.

Все эти операции, уверено следствие, проводились за счет средств, не предназначенных для подобных целей и без согласования этих расходов.

По данным “Ъ”, сделки, которые легли в основу обвинения, оплачивались деньгами, выделенными лишь на погашение обязательств РКК «Энергия» в рамках этого проекта.

Действия господина Лопоты, который находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, квалифицированы главным следственным управлением СКР как злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). Ущерб от действий многолетнего главы РКК «Энергия» (господин Лопота возглавлял предприятие с 2007 по 2014 год) следствие оценивает в 9 млрд руб. Впрочем, с обвинением бывший гендиректор не согласен, полагая, что все его решения были в рамках закона, подчеркнул его защитник.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, расследованием махинаций при покупке «Морского старта» СКР занимается с 14 апреля 2014 года. В основу дела легли оперативные данные ФСБ и выводы проверки сделок и расчетов по ним, проведенные сотрудниками «Роскосмоса». Причем аудит госкорпорации, по данным “Ъ”, также базируется на оперативных материалах чекистов. За семь лет расследования сумма ущерба выросла с первоначальных 41 млн руб. до 9 млрд руб. Иск на такую сумму РКК «Энергия», признанная потерпевшей стороной, в рамках уголовного дела заявила к господину Лопоте. Для пожилого ученого она явно является неподъемной.

Впрочем, учитывая давность вменяемого преступления, у господина Лопоты есть шанс, что его уголовное преследование прекратят в суде за истечением срока давности. Однако это не избавит его от имущественных претензий.

Следует отметить, что проект «Морской старт», который создавался с участием РКК «Энергия», оказался полностью провальным. Расчеты на то, что запуски с платформы морского базирования при помощи дешевых российско-украинских ракет «Зенит-3SL» резко снизят их себестоимость и привлекут к ним внимание в первую очередь телекоммуникационых компаний, не оправдались. Еще в 2009 году у оператора проекта, компании Sea Launch, долг достиг $1 млрд и она подала заявление о банкротстве. Однако в 2010 году РКК «Энергия» купила 95% акций оператора «Морского старта» через свою «дочку» Energia Overseas Ltd. Остальные акции распределились между другими участниками проекта — Boeing (3%) и Aker (2%). Пуски возобновились в 2011 году, однако финансовая ситуация лучше не стала. Стоимость каждого запуска превышала $80 млн, а долги нового владельца составляли, по разным оценкам, от $300 млн до $500 млн. Ситуация осложнялась тем, что уже в 2014 году днепропетровскому «Южмашу», где изготовлялись носители, украинские власти запретили поставлять для проекта ракеты, а неудачное расположение (запуски проводились в экваториальных водах Тихого океана) не позволяло загружать платформу военными заказами. В итоге при рентабельности проекта при шести запусках в год с платформы производилось не более одного-двух. Проект был законсервирован, а сама платформа доставлена в Россию, где ее новым владельцем стало подразделение S7. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал возобновить запуски с воды, однако пока этого не произошло.

Владислав Трифонов