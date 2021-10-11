 

В Ираке заявили о поимке заместителя бывшего главаря ИГ

11.10.2021, 10:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПремьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил о поимке заместителя бывшего главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Сами Джасима, который отвечал за финансы группировки.

Как указал иракский премьер, «пока силы безопасности охраняли выборы [в парламент страны], их коллеги из разведслужб проводили одну из самых сложных операций, чтобы арестовать отвечавшего за финансы ИГ Сами Джасима – заместителя уничтоженного главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади», передает ТАСС.

Ранее в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) погибли шесть военнослужащих Ирака и два мирных жителя.



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