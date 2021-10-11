 

Глава крымского Судака написал заявление об отставке

11.10.2021, 10:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава крымского города Судака Игорь Степиков сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию.

«Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать», – передает ТАСС слова Степикова.

Фоновых причин ухода с поста главы администрации нет, рассказал он. По его словам, в дальнейшем он планирует продолжить жить и работать в Судаке. «[Планирую] жить, трудиться в городском округе Судак, быть в строю, быть рядом со своей командой», – рассказал Степиков.

Ранее источник во властных структурах региона сообщал, что в ряде городов Крыма возможны отставки чиновников, направленные на укрепление управленческой вертикали.

Ранее источники сообщили, что правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия. Также в правоохранительные органы была вызвана глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко. 



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