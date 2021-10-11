Глава крымского Судака написал заявление об отставке

Глава крымского города Судака Игорь Степиков сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию.

«Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать», – передает ТАСС слова Степикова.

Фоновых причин ухода с поста главы администрации нет, рассказал он. По его словам, в дальнейшем он планирует продолжить жить и работать в Судаке. «[Планирую] жить, трудиться в городском округе Судак, быть в строю, быть рядом со своей командой», – рассказал Степиков.

Ранее источник во властных структурах региона сообщал, что в ряде городов Крыма возможны отставки чиновников, направленные на укрепление управленческой вертикали.

Ранее источники сообщили, что правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия. Также в правоохранительные органы была вызвана глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко.