Глава крымского Судака написал заявление об отставке
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Глава крымского города Судака Игорь Степиков сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию.
«Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать», – передает ТАСС слова Степикова.
Фоновых причин ухода с поста главы администрации нет, рассказал он. По его словам, в дальнейшем он планирует продолжить жить и работать в Судаке. «[Планирую] жить, трудиться в городском округе Судак, быть в строю, быть рядом со своей командой», – рассказал Степиков.
Ранее источник во властных структурах региона сообщал, что в ряде городов Крыма возможны отставки чиновников, направленные на укрепление управленческой вертикали.
Ранее источники сообщили, что правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия. Также в правоохранительные органы была вызвана глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко.
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