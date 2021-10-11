Ученые раскрыли влияние добавок с витамином D на иммунитет

Ученые в ходе нового исследования узнали, как добавки с витамином D влияют на иммунитет. Самым лучшим источником данного элемента является солнечный свет. Повысить его уровень помогает времяпровождение на открытом воздухе.

Если человек на протяжении всего дня работает в закрытом помещении, то у него может наблюдаться дефицит витамина D. Согласно выводам ученых из клиники Майо, в организм должно поступать минимум 600 МЕ. Большинство добавок содержат дозировку 1000-2000 МЕ, они безопасны для взрослых людей.

Для достижения комплексного эффекта рекомендуется пересмотреть ежедневный рацион питания. В него необходимо включить говяжью печень, яичные желтки, сыр, жирную рыбу, в том числе, скумбрию, лосось, тунец. Также витамин D имеют многие молочные продукты, апельсиновый сок и злаки.

Данный элемент отвечает за нормальную работу всего организма. В частности, он необходим для здоровья костей. Также витамин принимает участие в развитии нервов и мышц, в поддержании иммунной системы. Ученые провели два важных исследования, объектом одного из которых выступили дети школьного возраста. Одни получали добавку витамина D, а вторые нет. В результате риск заражения гриппом у первых был ниже, нежели у вторых. Научная работа, в которой приняли участие взрослые люди, не показала такой взаимосвязи.

В целом исследователи рекомендую принимать добавки этого витамина, особенно, когда наблюдается его дефицит. Предварительно дозировку необходимо согласовать с лечащим врачом.

Источник: www.mk.ru