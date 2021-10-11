 

Употребление хурмы в больших количествах может привести к расстройству желудка

11.10.2021, 9:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если употреблять хурму в достаточно больших количествах, это может привести к расстройству желудка. Такого мнения придерживается врач-диетолог и эндокринолог Ульяна Румянцева.
В 100 граммах хурмы содержится 50-55 калорий, поэтому в целом продукт можно считать диетическим. В составе ягоды присутствуют железо, магний, фосфор, кальций, марганец, витамина группы А, Е, В, С, пектины, бета-каротин. Регулярное потребление продукта позитивно отражается на работе щитовидки, снижаются показатели артериального давления, происходит регулирование нервной системы, расслабляются мышцы, уменьшается сосудистый спазм, выводится «плохой» холестерин, обеспечивается профилактика запоров, улучшается зрение. При этом могут обостриться патологии ЖКТ у людей, которые страдают повышенной кислотностью. Хурма содержит мало фруктовых кислот, к тому же она обладает мощным мочегонным действием, поэтому способна избавить человека от отечности.

Эту ягоду не нужно употреблять в большом количестве людям с повышенным уровнем глюкозы в крови, тем, кто страдает диареей или же имеют геморрой. Оптимально в сутки съедать только по одной штуке. В продукте содержатся танины, придающие ему вяжущий вкус. За счет них в желудке пища слипается в комочки и начинает плохо перевариваться. В результате могут появиться проблемы с ЖКТ.

Чтобы предотвратить негативные последствия, рекомендуется очищать хурму от кожуры. Есть ее необходимо отдельно от другой пищи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.11 / Ксения Собчак показала фото подросшего сына в день его рождения

24.05 / Отказ от соли может спровоцировать ряд заболеваний. Кому стоит есть приправу чаще?

31.08 / Сентябрь — не повод прощаться с дачным участком: что нужно успеть высадить

17.05 / Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроил маме сюрприз: видео дня

11.08 / Инфекционист назвал главные задачи вакцинации

28.01 / Клава Кока подтвердила роман с блогером Димой Гордеем

26.03 / SARS-Cov-2 может попадать в организм со слюной?

07.11 / Байден заявил об историческом рекорде по количеству голосов в свою пользу

19.09 / Шапочное знакомство

26.07 / Подведены итоги авиасалона МАКС-2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика