Употребление хурмы в больших количествах может привести к расстройству желудка

Если употреблять хурму в достаточно больших количествах, это может привести к расстройству желудка. Такого мнения придерживается врач-диетолог и эндокринолог Ульяна Румянцева.

В 100 граммах хурмы содержится 50-55 калорий, поэтому в целом продукт можно считать диетическим. В составе ягоды присутствуют железо, магний, фосфор, кальций, марганец, витамина группы А, Е, В, С, пектины, бета-каротин. Регулярное потребление продукта позитивно отражается на работе щитовидки, снижаются показатели артериального давления, происходит регулирование нервной системы, расслабляются мышцы, уменьшается сосудистый спазм, выводится «плохой» холестерин, обеспечивается профилактика запоров, улучшается зрение. При этом могут обостриться патологии ЖКТ у людей, которые страдают повышенной кислотностью. Хурма содержит мало фруктовых кислот, к тому же она обладает мощным мочегонным действием, поэтому способна избавить человека от отечности.

Эту ягоду не нужно употреблять в большом количестве людям с повышенным уровнем глюкозы в крови, тем, кто страдает диареей или же имеют геморрой. Оптимально в сутки съедать только по одной штуке. В продукте содержатся танины, придающие ему вяжущий вкус. За счет них в желудке пища слипается в комочки и начинает плохо перевариваться. В результате могут появиться проблемы с ЖКТ.

Чтобы предотвратить негативные последствия, рекомендуется очищать хурму от кожуры. Есть ее необходимо отдельно от другой пищи.