В США около трети детей с пищевой аллергией подвергаются травле со стороны сверстников



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В своей публикации аллергологи из Детской национальной больницы в Вашингтоне отметили, что пищевая аллергия очень мешает нормальной социализации в детском коллективе, из-за чего такие пациенты часто становятся изгоями и объектами травли. В новом исследовании принял участие 121 ребенок 9-15 лет. У всех добровольцев диагностирована минимум одна из восьми IgE-опосредованных пищевых аллергий — на арахис, фундук, коровье молоко, яйца, пшеницу, сою, рыбу и другие продукты.

На вопрос, сталкиваются ли они с издевательствами из-за своей аллергии, 17% детей ответили утвердительно. Но когда ученые задали ряд уточняющих вопросов, этот показатель вырос до 31%.

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Среди тех, кто признался в буллинге, 51% сообщили, что периодически страдают от прямой физической агрессии со стороны сверстников: например, у них перед лицом размахивали аллергенной едой или намеренно подмешивали ее в пищу, чтобы вызвать приступ. Еще 66% детей подвергаются словесным угрозам и обидной критике. Восемь участников сообщили, что одноклассники распространяют о них слухи и не зовут их участвовать в совместных мероприятиях.

Примечательно, что лишь 12% родителей участников сообщили, что они знают об этом проблеме, и далеко не все из них (93%) узнали об этом от самого ребенка.

«Результаты этого исследования наглядно демонстрируют необходимость широкого просвещения в школах по вопросам пищевой аллергии и осведомленности об издевательствах, связанных с ней», — сообщили ученые.