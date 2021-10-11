 

В США около трети детей с пищевой аллергией подвергаются травле со стороны сверстников

11.10.2021, 9:56, Разное
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В своей публикации аллергологи из Детской национальной больницы в Вашингтоне отметили, что пищевая аллергия очень мешает нормальной социализации в детском коллективе, из-за чего такие пациенты часто становятся изгоями и объектами травли. В новом исследовании принял участие 121 ребенок 9-15 лет. У всех добровольцев диагностирована минимум одна из восьми IgE-опосредованных пищевых аллергий — на арахис, фундук, коровье молоко, яйца, пшеницу, сою, рыбу и другие продукты.

На вопрос, сталкиваются ли они с издевательствами из-за своей аллергии, 17% детей ответили утвердительно. Но когда ученые задали ряд уточняющих вопросов, этот показатель вырос до 31%.

Как понять, есть ли у ребенка аллергия? 

Точный диагноз поставит только врач, но к приему специалиста лучше подготовиться заранее. Об этом — в нашем материале. 

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Среди тех, кто признался в буллинге, 51% сообщили, что периодически страдают от прямой физической агрессии со стороны сверстников: например, у них перед лицом размахивали аллергенной едой или намеренно подмешивали ее в пищу, чтобы вызвать приступ. Еще 66% детей подвергаются словесным угрозам и обидной критике. Восемь участников сообщили, что одноклассники распространяют о них слухи и не зовут их участвовать в совместных мероприятиях.

Примечательно, что лишь 12% родителей участников сообщили, что они знают об этом проблеме, и далеко не все из них (93%) узнали об этом от самого ребенка.

«Результаты этого исследования наглядно демонстрируют необходимость широкого просвещения в школах по вопросам пищевой аллергии и осведомленности об издевательствах, связанных с ней», — сообщили ученые.



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