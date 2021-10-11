Eсли британскую армию и дальше сокращать, она превратится в «силы обороны»

Британские военные высказывают опасения по поводу запланированного сокращения обычных вооружённых сил. По их словам, если количество пехоты и подобных ей подразделений сократится больше определённого лимита, то Великобритания не сможет размещать свои силы в других регионах и конкурировать с другими армиями первого дивизиона, пишет Daily Express.



Reuters

Британские военные озабочены оптимизацией своей армии, о которой министр обороны объявил ещё в марте. Издание Daily Express пообщалось с двумя экспертами в этом вопросе, которые предупредили, что сокращения грозят сделать британскую армию неспособной к размещению в других регионах.

В целом Министерство обороны рассчитывает в ближайшие четыре года увеличить бюджет на £24 млрд. Но приоритет будет отдан тем военным, кто управляет беспилотниками и занимается кибероружием. В итоге число обычных военных в британской армии будет сокращено с 81,8 тыс. до 72,5 тыс. человек.

Бывший британский военнослужащий Эдриан Хилл, с которым общался автор статьи, отметил, что, когда армия становится меньше определённого уровня, она больше не способна к размещению где-либо и может стать лишь «силой обороны», как в Финляндии или Ботсване. По его словам, если армия не может выставить сильную пехоту, она не сможет победить другую армию первого дивизиона.

Он отмечает, что небольшими подразделениями в принципе можно обойтись, но не всегда. Например, в 1960-е годы на Кипре у Канады было около тысячи человек, но при этом пять сильных подразделений, которые занимались воздушной разведкой.

На сегодняшний день у Великобритании одна небольшая группа в Эстонии, военные на Кипре в рамках миссии ООН, немного на Фолклендах. Но, по словам Хилла, этого очень мало, для таких кампаний в армии должно быть порядка 40 тыс. человек. А в целом он считает, что в вооружённых силах должно быть втрое больше людей.

Бывший глава морского штаба Бэрон Уэст, в свою очередь, тоже выразил опасения по поводу сокращения числа обычных военных в Великобритании. По его словам, британское казначейство действует так, будто раз армия сейчас не задействована, то она и не нужна. «Но армия, флот и военно-воздушные силы действуют как страховка», — отметил он.

Он опасается, что если армия будет сокращена, то она не сможет выполнять задачи, которые от неё ожидают британцы. Так что, по его словам, озабочены этим вопросом как ныне служащие, так и бывшие военные, пишет Daily Express.