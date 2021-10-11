«Cплав иронии и благодарности» — в Германии Меркель увековечили верхом на американской лошади

Немецкий художник Вильгельм Кох создал монумент канцлера германии Ангелы Меркель, на котором она изображена верхом на американском квортерхорсе, пишет Der Spiegel. Памятник распечатан на 3D-принтере. По словам его создателя, произведение не прославляет политические достижения главы ФРГ, а скорее является сплавом «чистой иронии и личной благодарности». Он считает, что образ Меркель «иконический».



Reuters

Немецкий художник Вильгельм Кох создал статую канцлера Германии Ангелы Меркель, которая вскоре должна покинуть свой пост, пишет Der Spiegel. Монумент высотой в 2,7 м был распечатан на 3D-принтере. На нём она изображена верхом на американском квортерхорсе. Статуя находится в общине Фройденберг в земле Бавария.

В интервью немецкому изданию Кох заявил, что на создание монумента его вдохновила выставка фотографий Тиля Бриглеба, на которых изображены конные статуи: «Бриглеб пишет в своей книге о том, что конные статуи сейчас полностью вышли из моды. Сейчас трудно представить себе какого-нибудь политика верхом на лошади за исключением разве что Трампа, Путина или северокорейского лидера. В своей книге Бриглеб также написал, что к одному человеку такая конная статуя определённо не подходит, а именно к Ангеле Меркель».

Кох решил опровергнуть этот тезис. Работа заинтересовала его также с художественной точки зрения, ведь он скульптор. Интерпретация образа канцлера не была первичной задачей. Он также подчеркнул, что монумент не прославляет её политические достижения, а скорее является сплавом «чистой иронии и личной благодарности».

«Независимо от политики госпожа Меркель — это икона. Почти все знают, из чего состоит её иконический образ: причёска, одежда, осанка и руки, — пояснил Кох. — В Германии, пожалуй, нет ни одного столь же узнаваемого человека». Художник также объяснил, почему у статуи нет постамента: «Это также связано с самой госпожой Меркель. Её считают очень скромной. К тому же при создании современной конной статуи постамент уже неуместен. Складывается впечатление, что она отправилась на квотерхорсе в конную прогулкую по Оберпфальцу. Возможно, это подарок Трампа».

Меркель также не нужны седло и поводья, подчеркнул Кох: «Для неё это естественно. Я же не хотел сделать карикатуру». По плану Коха, статуя простоит на своём месте до лета следующего года: «Удастся ли его реализовать, будет зависеть от реакций. Никогда не знаешь, чего ожидать».