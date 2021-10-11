 

«Cплав иронии и благодарности» — в Германии Меркель увековечили верхом на американской лошади

11.10.2021, 9:50, Новости дня
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Немецкий художник Вильгельм Кох создал монумент канцлера германии Ангелы Меркель, на котором она изображена верхом на американском квортерхорсе, пишет Der Spiegel. Памятник распечатан на 3D-принтере. По словам его создателя, произведение не прославляет политические достижения главы ФРГ, а скорее является сплавом «чистой иронии и личной благодарности». Он считает, что образ Меркель «иконический».


Reuters

Немецкий художник Вильгельм Кох создал статую канцлера Германии Ангелы Меркель, которая вскоре должна покинуть свой пост, пишет Der Spiegel. Монумент высотой в 2,7 м был распечатан на 3D-принтере. На нём она изображена верхом на американском квортерхорсе. Статуя находится в общине Фройденберг в земле Бавария.

В интервью немецкому изданию Кох заявил, что на создание монумента его вдохновила выставка фотографий Тиля Бриглеба, на которых изображены конные статуи: «Бриглеб пишет в своей книге о том, что конные статуи сейчас полностью вышли из моды. Сейчас трудно представить себе какого-нибудь политика верхом на лошади за исключением разве что Трампа, Путина или северокорейского лидера. В своей книге Бриглеб также написал, что к одному человеку такая конная статуя определённо не подходит, а именно к Ангеле Меркель».

Кох решил опровергнуть этот тезис. Работа заинтересовала его также с художественной точки зрения, ведь он скульптор. Интерпретация образа канцлера не была первичной задачей. Он также подчеркнул, что монумент не прославляет её политические достижения, а скорее является сплавом «чистой иронии и личной благодарности».

«Независимо от политики госпожа Меркель — это икона. Почти все знают, из чего состоит её иконический образ: причёска, одежда, осанка и руки, — пояснил Кох. — В Германии, пожалуй, нет ни одного столь же узнаваемого человека». Художник также объяснил, почему у статуи нет постамента: «Это также связано с самой госпожой Меркель. Её считают очень скромной. К тому же при создании современной конной статуи постамент уже неуместен. Складывается впечатление, что она отправилась на квотерхорсе в конную прогулкую по Оберпфальцу. Возможно, это подарок Трампа».

Меркель также не нужны седло и поводья, подчеркнул Кох: «Для неё это естественно. Я же не хотел сделать карикатуру». По плану Коха, статуя простоит на своём месте до лета следующего года: «Удастся ли его реализовать, будет зависеть от реакций. Никогда не знаешь, чего ожидать». 



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