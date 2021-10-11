В Аргентине НЛО сжег холм, «высосал» из насекомых внутренности и забрал хлорофилл из дерева

Этот странный случай произошел в Аргентине в 1986 году и почти не известен в мировой уфологии, однако испаноязычные исследователи задокументировали довольно много материалов по этому делу.

Все началось ночью на 9 января 1986 году на небольшой ферме, что находилась возле холмов Сьерра-дель-Пахарилло. На ферме в ту ночь была Эсперанса Гомес, ее сестра Сара и ее внук Габриэль Гомес.

Около 22:00 они сидели и играли в карты, когда донье Эсперансе внезапно показалось, что она слышит, как на ферму подъезжает машина, и, сосредоточив внимание на этом звуке, она прервала карточную игру и встала из-за стола. Затем все трое увидели, как мощный красный свет проник в их дом через окна и двери.

Подойдя к окну, они увидели интенсивный красный свет, движущийся взад и вперед по холмам Пахарилло, а через несколько секунд они увидели, как нечто, что излучало этот красный свет, пролетело над их фермой, задев большое ивовое дерево, что росло примерно в 10 метрах от дома.

Потом красный свет пропал и все стало тихо и спокойно. На следующий день Эсперанса вышла из дома и заметила, что ивовое дерево изменило зеленую окраску листвы, теперь все листья были красноватого цвета. А потом через некоторое время листья так же быстро пожелтели. Выглядело так, словно дерево облили какой-то кислотой.

На следующее утро сын доньи Эсперансы – Мануэль Гомес возвращался с ночной работы и ехал к ферме, когда вдруг заметил странное черное пятно на юго-восточном склоне холма Пахарилло. Он рассказал об этом родным и на следующий день Мануэль и его сын Габриэль Гомес поехали в ту сторону, чтобы осмотреть необычное пятно.

Когда они прибыли на место, то там все выглядело так, словно тут случился спонтанный пожар, однако мужчины сразу поняли, что что-то не так, когда осмотрели сгоревшую траву. Трава почему-то была обгоревшей лишь сверху и совершенно непострадавшей внизу, что сильно отличалось от картины обычного лесного пожара.

За считанные дни история о странном красном свете, исходящим из НЛО, и необычном пожарище широко разошлась среди местного населения и вскоре дошла и до мэра Диего Сеса, который был дружен с семьей Гомес и тут же снарядил исследовательскую группу на место пожарища.

Донья Эсперанса рассказала им все, что она видела ночью и в том числе про пострадавшее ивовое дерево. На фото ниже показано как Габриэль Гомес рисует на мокром песке круглый летающий объект, который он видел в ночном небе.

Также эта группа посетила место пожарища и все там осмотрела. И это было лишь начало. Когда статьи об инциденте попали в СМИ, то к дому доньи Эсперансы начали массово приезжать журналисты и различные ученые.

Как раз в это время пострадавшая ива начала скидывать листья, "как будто что-то ускорило ее биологическое время", – говорили очевидцы.

Образцы коры и листьев ивы и растущих рядом с ней деревьев были взяты и далее отправлены в лабораторию Буэнос-Айреса, где их изучили и пришли к выводу, что из дерева каким-то образом был извлечен хлорофилл. Это было подтверждено попыткой увлажнить листья, что оказалось невозможным.

К слову, когда эта ива полностью скинула все свои листья, то через некоторое время она заново обросла листьями, нормальными и зелеными, словно ничего и не произошло.

Дальше больше. На месте пожарища и возле ивы также были собраны другие материалы, мертвые насекомые, образцы почвы, камней и золы, и они также показали очень странные результаты.

К примеру некоторые камни изменили свой цвет, став куда более темными на верхней стороне.

У насекомых, собранных внутри выжженного пятна, были найдены некоторые удивительные особенности: тела насекомых выглядели совершенно неповрежденными внешне, но полностью пустыми внутри: нечто словно высосало все их внутренности.

То же самое произошло с останками небольшой лягушки, найденной в том же выжженном кругу. Внешне она выглядела полностью непострадавшей, словно погибла буквально только что. На ее коже не было никаких признаков, что она подверглась воздействию высоких температур. Внутри все ее органы отсутствовали как у насекомых.

Все это было очень странно, но не позволяло сделать никаких логических выводов, кроме воздействия НЛО, так что вся эта история очень быстро пропала со страниц газет.

Через полтора года, в августе 1987 года, в этом регионе случился большой лесной пожар (настоящий), который опустошил все холмы Сьерра-дель-Пахарилло.

И единственным местом, который огонь обошел, оказался тот самый участок, подвергшийся воздействию НЛО!

Это уже показалось местным жителям настоящим колдунством. Особенно после того, как через несколько дней после большого пожара некто Хорхе Суарес специально пришел на это "заколдованное" пятно вместе с журналистом Фернандо Габриэлем и проверил, горит ли там трава.

Трава внутри овала легко загорелась от обычной зажигалки, так что теория о том, что НЛО обработал это место чем-то негорючим, провалилась.

В 1989 году на это место приехал испанский инженер Фернандо Хименес дель Осо вместе со своей группой и они обнаружили, что их высокоточная аппаратура подвергается странным помехам, мешающим ее работе.

По мнению дель Осо, НЛО вероятно "закрепил" в земле некую неизвестную энергию, которая, как эффект колокола, защищала эту землю от огня и она же вызывала помехи.