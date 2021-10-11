 

Общественное вещание самостоятельно проведет нацотбор на “Евровидение 2022”

11.10.2021, 9:32, Новости дня
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“Для производства телеверсии Нацотбора, постановки выступления победителя, а также резервной телеверсии выступления Общественное объявляет художественный конкурс.

Прием заявок продолжается с 8 по 24 октября 2021 года”, – говорится в посте.

Начало трансляций Национального отбора на “Евровидение 2022” состоится не позднее 12 февраля 2022 года.

“Описание и видео презентации художественного решения выступления исполнителя во время прямой трансляции “Евровидения 2022″ должны быть готовы 4 марта 2022 года”, – отметило Общественное.

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Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

Контекст:

30 августа Общественное вещание заявило о прекращении сотрудничества с телеканалом СТБ в проведении национального отбора на “Евровидение”. Ранее в тот же день СТБ заявил, что СТБ больше не будет проводить нацотбор на “Евровидение”” вместе с Общественным.

Первый трехлетний меморандум о сотрудничестве по проведению нацотбора на “Евровидение” “UA: Перший” и СТБ подписали в 2015 году. В 2018 году стороны продолжили сотрудничество и заключили трехлетний меморандум до 2021 года включительно.

Этапы нацотбора транслировались в прямом эфире на СТБ и Общественном.

“Евровидение 2022” состоится в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая на арене PalaOlimpico, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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