В Гватемале полиция обнаружила в контейнере на дороге 126 мигрантов

Людей нашли на 114-м км дорогу между городами Кокалес и Нуэва Консепсьон. В контейнере были мигранты из Гаити, Непала и Ганы. Документов при себе никто не имел. Людей освободили после того, как услышали крики и стук. Их перевели в убежища Гватемальского института миграции.

Se escuchan gritos y golpes provenientes del contenedor, dentro de este se encontraban 126 personas indocumentadas 109 de Haití, 11 de Nepal y 9 Ghana, se brinda atención humanitaria y luego fueron trasladados a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración. pic.twitter.com/ISFgBcSPKE

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 9, 2021

Власти Гватемалы считают, что их бросили на дороге контрабандисты. Им заплатили, чтобы доставить мигрантов в США через Мексику, сообщила BBC. Представитель миграционной службы Гватемалы Алехандра Мена заявила, что мигранты прибыли в Гондурас и оттуда планировали попасть в США. Теперь их отвезут обратно к границе с Гондурасом и передадут властям.

Контекст:

По информации ВВС, это уже не первая попытка мигрантов попасть нелегально в Штаты. За день до инцидента в Гватемале власти Мексики задержали 652 мигрантов, в том числе около 350 детей, которых перевозили в трех грузовиках. Солдаты на блокпосту в мексиканском штате Тамаулипас решили проверить грузовики и услышали внутри голоса.

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