 

В Гватемале полиция обнаружила в контейнере на дороге 126 мигрантов

11.10.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Людей нашли на 114-м км дорогу между городами Кокалес и Нуэва Консепсьон. В контейнере были мигранты из Гаити, Непала и Ганы. Документов при себе никто не имел. Людей освободили после того, как услышали крики и стук. Их перевели в убежища Гватемальского института миграции.

Se escuchan gritos y golpes provenientes del contenedor, dentro de este se encontraban 126 personas indocumentadas 109 de Haití, 11 de Nepal y 9 Ghana, se brinda atención humanitaria y luego fueron trasladados a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración. pic.twitter.com/ISFgBcSPKE

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 9, 2021

Власти Гватемалы считают, что их бросили на дороге контрабандисты. Им заплатили, чтобы доставить мигрантов в США через Мексику, сообщила BBC. Представитель миграционной службы Гватемалы Алехандра Мена заявила, что мигранты прибыли в Гондурас и оттуда планировали попасть в США. Теперь их отвезут обратно к границе с Гондурасом и передадут властям.

Контекст:

По информации ВВС, это уже не первая попытка мигрантов попасть нелегально в Штаты. За день до инцидента в Гватемале власти Мексики задержали 652 мигрантов, в том числе около 350 детей, которых перевозили в трех грузовиках. Солдаты на блокпосту в мексиканском штате Тамаулипас решили проверить грузовики и услышали внутри голоса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Политика: Поправки в Конституцию и борьба с пандемией объединили российское общество

16.12 / Послы ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси – журналист

09.10 / Шустер: Я скажу: “Господин президент, назначьте, пожалуйста, Павла Елизарова премьер-министром и не вмешивайтесь в его работу”

21.06 / Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении – ЦИК

06.12 / Трое подростков погибли при наезде иномарки на табун в Башкирии

12.07 / Во время ликвидации последствий подтопления в Подмосковье прокопали новое русло реки

04.12 / 46% украинцев считают, что успешность борьбы с COVID-19, прежде всего, зависит от Зеленского – опрос

12.09 / «Полет» трех танков Т-72Б3М показали на Дне танкиста в Екатеринбурге

22.09 / Су-30 разбился в Тверской области

05.09 / В Луганской области локализовали два очага пожаров – ГСЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика