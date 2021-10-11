 

Не узнать: что стало с “дочкой” Орбакайте из фильма “Любовь-морковь”

11.10.2021, 9:10, Разное
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Дочь российской певицы Кристины Орбакайте Алина Булынко появилась на свет в 1997 году. Девочка приобрела узнаваемость и известность благодаря роли дочки персонажей Орбакайте и Куценко во второй части фильма “Любовь-морковь”, которая вышла в 2008 году. Прошло 13 лет — Алина выросла в эффектную красавицу.

Булынко начала играть в кино уже в семилетнем возрасте. В первый раз дочь певицы снялась в эпизоде документального фильма о Чайковском, потом получила еще несколько небольших ролей, а в 2007 году сыграла в известном сериале “И все-таки я люблю…”.

По-настоящему популярной Алина стала после того, как появилась в фильме “Любовь-морковь 2” вместе с матерью. Там 10-летняя Булынко исполнила роль дочки уже известных главных героев, которых играли Орбакайте и Куценко. Так о Булынко узнал Тимур Бекмамбетов, который позже позвал ее на одну из ключевых ролей в первой части фильма “Елки”.
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Публикация от @bulynkoalina

За несколько лет в кино Алина хорошо показала себя, однако вместо театрального вуза решила поступить на факультет психологии. На этом актерская карьера дочери певицы могла бы закончиться, но девушку уговорили сыграть в заключительной части “Елок”, а после она снялась в сериалах “Грозный” и “Филатов”.

Остается только надеяться, что Булынко будет чаще появляться на больших экранах, ведь во время большого перерыва между проектами девушка предпочитала не играть в кино, а озвучивать его. Последние несколько лет Алина много путешествовала, занималась саморазвитием и училась в английской школе. Личную жизнь дочь звезды держит в секрете — роман с коллегой Денисом Парамоновым, который ей приписывали ранее, девушка опровергла.



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