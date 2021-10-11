Роскачество нашло в наггетсах листерии и кишечную палочку

Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок, обнаружив в ряде образцов листерии и кишечную палочку, поэтому рекомендует подвергать их температурной обработке, говорится в сообщении организации.

«По результатам исследования «Роскачества» наггетсы нельзя полностью назвать безопасным продуктом и употреблять в пищу без высокотемпературной обработки, так как в продукции некоторых из них обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения микробиологических показателей», – передает РИА Новости сообщение организации.

Роскачество уточняет, что незначительное превышение показателя общей микробной обсемененности КМАФАнМ было обнаружено в двух кулинарных изделиях и двух полуфабрикатах, в одном изделии – найдена кишечная палочка. Кроме того, в двух полуфабрикатах были выявлены листерии – бактерии, которые попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов, а у трех других марок – найдены бактерии золотистого стафилококка.

«Состав наггетсов на упаковке не всегда соответствует действительности. Некоторые производители не указали в составе мясо мехобвалки, кожу птицы и соевые белки, тем самым вводя в заблуждение покупателя», – отмечают также эксперты организации.

Между тем исследованные изделия не содержали бензойной и сорбиновой кислот, синтетических красителей и генетически модифицированные организмы (ГМО), как и было заявлено на упаковке; согласно сообщению, также не были обнаружены тяжелые металлы и токсичные элементы в количествах, опасных для здоровья. Также большинство исследованных наггетсов соответствовало показателям безопасности по содержанию антибиотиков.

Ранее Роскачество обнаружило недостатки в свиной тушенке.