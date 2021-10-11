 

Роскачество нашло в наггетсах листерии и кишечную палочку

11.10.2021, 9:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок, обнаружив в ряде образцов листерии и кишечную палочку, поэтому рекомендует подвергать их температурной обработке, говорится в сообщении организации.

«По результатам исследования «Роскачества» наггетсы нельзя полностью назвать безопасным продуктом и употреблять в пищу без высокотемпературной обработки, так как в продукции некоторых из них обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения микробиологических показателей», – передает РИА Новости сообщение организации.

Роскачество уточняет, что незначительное превышение показателя общей микробной обсемененности КМАФАнМ было обнаружено в двух кулинарных изделиях и двух полуфабрикатах, в одном изделии – найдена кишечная палочка. Кроме того, в двух полуфабрикатах были выявлены листерии – бактерии, которые попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов, а у трех других марок – найдены бактерии золотистого стафилококка.

«Состав наггетсов на упаковке не всегда соответствует действительности. Некоторые производители не указали в составе мясо мехобвалки, кожу птицы и соевые белки, тем самым вводя в заблуждение покупателя», – отмечают также эксперты организации.

Между тем исследованные изделия не содержали бензойной и сорбиновой кислот, синтетических красителей и генетически модифицированные организмы (ГМО), как и было заявлено на упаковке; согласно сообщению, также не были обнаружены тяжелые металлы и токсичные элементы в количествах, опасных для здоровья. Также большинство исследованных наггетсов соответствовало показателям безопасности по содержанию антибиотиков.

Ранее Роскачество обнаружило недостатки в свиной тушенке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / Игорь Суркис рассказал, как играл в карты с Ахметовым

29.05 / Первая группа российских дипломатов покинула посольство в Праге

28.06 / США атаковали проиранские объекты в пограничном регионе Ирака и Сирии

17.03 / Медведь загнал людей на крышу в Нижневартовске

30.07 / ДТЭК начинает оглашать победителей конкурса “Община своими руками”

13.07 / Построено более 50 км трубопровода для переброски воды в Симферополь

01.12 / НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе из-за России

18.11 / Предложен кандидат на пост главы «Аэрофлота»

08.08 / Жители Сахалина начали спасать выброшенного на отмель кита

22.07 / Эксперт назвал три главных условия для ускорения развития сельских регионов России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика