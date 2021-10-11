 

В РФ начали разработку многоцелевого арктического транспортного судна для Севморпути

11.10.2021, 9:09, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМногоцелевой транспортный рефрижератор типа «Иван Папанин», разрабатываемый петербургской компанией «Югрефтрансфлот», благодаря ледовому усилению корпуса и системе электродвижения сможет обслуживать инфраструктуру Северного морского пути, научных и военных баз в Арктике без ледокольного обеспечения, сообщил куратор проекта, член совета директоров компании Виктор Кот.

«Благодаря передовому техническому оснащению транспортный рефрижератор ледового класса ARC-7 типа «Иван Папанин» будет скоростным в своем классе судов и сможет без сопровождения ледоколов обеспечивать инфраструктуру Севморпути, научные и военные объекты в арктической зоне. Судно будет способно оперативно доставлять и разгружать собственными кранами грузы, модули с ремонтными мастерскими, медицинскими и жилыми блоками, а также группы специалистов», – передает ТАСС слова директора компании.

Кот уточнил, что для защиты от обледенения носовая часть судна будет защищена капониром. Благодаря новой системе электродвижения Azipod и ледовому усилению кормовой части транспорт сможет преодолевать лед толщиной до 2,1 метра, двигаясь также вперед кормой. Такой рефрижератор будет оснащен ледовой радиолокационной станцией для построения оптимального маршрута во льдах.

По словам Кота, суда типа «Иван Папанин» будут экологически безопасными благодаря использованию битопливной энергетической установки с возможностью работы как на дизельном, так и на сжиженном природном газе.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что доставка товаров по Северному морскому пути значительно снижает их стоимость, это важно и прибыльно не только для России, но интересно и другим странам.



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