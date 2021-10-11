Медведев: РФ нужно дождаться появления на Украине вменяемых властей

РФ станет дожидаться, пока в Украине не появятся вменяемые власти. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности.

Медведев своей новой статье объяснил, почему бессмысленно устанавливать контакты с руководством Украины, которое есть на сегодняшний день. Он поставил вопрос о совершаемых в дальнейшем действиях. Политик убежден, что Москве не нужно идти ни на какие шаги. Важно дождаться, когда у соседнего государства появится адекватное руководство, которое не будет нацелено на конфронтацию.

Если такие власти появятся, то можно вести диалог. Медведев добавил, что Москва умеет ждать, пишет портал «Политэксперт».