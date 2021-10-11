 

Девушка решила удивить парня новостью о своей беременности, но кажется, после такого он никогда не возьмет в рот мороженное

11.10.2021, 8:51, Разное
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Удивительно, какие только идеи реализуют девушки, желающие сообщить своим вторым половинкам о беременности.

Но Лиза, которая ведет канал в Тик Ток, нашла совсем неординарный способ сообщить любимому эту новость.

Блогеры joshandlisa стали популярными благодаря забавным роликам, на которых они разыгрывают друг друга. Не так давно Лиза сделала тест на беременность и он оказался положительным.

Это была долгожданная беременность, и девушка решила преподнести эту новость по-особому. Казалось бы, ничего странного: обычное мороженное из Макдональдса, в которое Лиза решила спрятать полоску с результатом. Этот сюрприз она вручила будущему отцу Джошуа.

Отдав сладость парню, девушка ненавязчиво попросила его съесть лакомство как можно быстрее. Однако, молодой человек не имел аппетита и отказался от холодной сладости. Но девушка не уступала, сказав, что это того стоит.

И тогда мужчина начал есть мороженное, в процесс девушка сказала:

«Мы этого очень хотели», и только в этот момента парень понял, что что-то не так и начал рассматривать угощение.

Извлекая полоску теста из угощения, Джош явно был недоволен. Он рассчитывал на то, что это просто шутка, но спросил:

«Ты серьезно, он что, настоящий?»

Этот ролик моментально стал вирусным, его просмотрели миллионы пользователей. Судя по следующим роликам, молодые люди готовятся стать родителями, а вот комментаторы пришли в негодование:

«Это странно, прятать такое в еду, он же не водой смочен»

«Нет, ну это конечно ужасно, нашла куда тест прятать»

«Если моя девушка когда-нибудь повторит что-то подобное, вряд ли мы с ней будем вместе».



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