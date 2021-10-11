 

Японский истребитель во время полета потерял 90-килограммовый обтекатель кабины

11.10.2021, 8:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМногоцелевой истребитель японских ВВС Mitsubishi F-2 потерял фонарь (прозрачный обтекатель кабины пилота) весом около 90 кг во время срочного вылета на перехват иностранного самолета, приблизившегося к воздушному пространству страны.

Это не привело к каким-либо инцидентам на земле, сообщило минобороны Японии.

В настоящее время ведутся поиски детали самолета длиной 150 и шириной 90 см. Как полагают военные, фонарь был потерян 10 октября в районе города Асакура в префектуре Фукуока на юго-западном острове Кюсю, передает ТАСС.

После инцидента истребитель совершил экстренную посадку на базе ВВС в этом районе. В настоящее время в Японии решено провести проверку всех самолетов такого типа.

Устаревающие F-2 представляют собой модернизированный вариант американского истребителя-бомбардировщика F-16. Они впервые поступили в состав ВВС Японии в 2000 году. В настоящее время военное ведомство Японии ведет переговоры о разработке нового боевого самолета на замену F-2.

Ранее учащийся начальной школы в городе Гинован в южной префектуре Японии Окинава был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Замкомандира СОБРа «Рысь» рассказал о штурме дома мытищинского стрелка

07.03 / Врачу, которая погибла при пожаре в инфекционной больнице Запорожья, присвоили звание Героя Украины

06.07 / Недорогой смартфон OnePlus Nord частично рассекретили

29.09 / Российские программисты помогли создать цифровой аттестат для американских школ

25.09 / Политика: Байдена толкают на ухудшение отношений с Москвой

06.07 / Нурсултан Назарбаев отмечает 80-летний юбилей

21.09 / ВОЗ оценил шаги РФ по разработке вакцины

11.08 / В соцсетях сообщили о полном отключении мобильного интернета в Белоруссии

06.12 / Молдавия задержала на границе с Украиной машину своего посольства в России

07.12 / Генассамблея ООН поддержала резолюцию против милитаризации Крыма Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика