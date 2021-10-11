Японский истребитель во время полета потерял 90-килограммовый обтекатель кабины

Многоцелевой истребитель японских ВВС Mitsubishi F-2 потерял фонарь (прозрачный обтекатель кабины пилота) весом около 90 кг во время срочного вылета на перехват иностранного самолета, приблизившегося к воздушному пространству страны.

Это не привело к каким-либо инцидентам на земле, сообщило минобороны Японии.

В настоящее время ведутся поиски детали самолета длиной 150 и шириной 90 см. Как полагают военные, фонарь был потерян 10 октября в районе города Асакура в префектуре Фукуока на юго-западном острове Кюсю, передает ТАСС.

После инцидента истребитель совершил экстренную посадку на базе ВВС в этом районе. В настоящее время в Японии решено провести проверку всех самолетов такого типа.

Устаревающие F-2 представляют собой модернизированный вариант американского истребителя-бомбардировщика F-16. Они впервые поступили в состав ВВС Японии в 2000 году. В настоящее время военное ведомство Японии ведет переговоры о разработке нового боевого самолета на замену F-2.

Ранее учащийся начальной школы в городе Гинован в южной префектуре Японии Окинава был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.