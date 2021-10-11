Жителям Центра России посоветовали успеть позагорать

Десятидневный период солнечной погоды в центре Европейской РФ подходит к концу, но в понедельник еще есть шанс «позагорать», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон <…>. В понедельник будет такая же замечательная погода: температура 12-14 градусов, солнечно и штиль. <…> Можно получить загар – комфортно и безопасно», – передает РИА Новости слова синоптика.

Вильфанд отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.

Синоптик добавил, что ночные температуры в центре Европейской РФ со вторника под влиянием циклона вырастут с минусовых до +4 – +7 градусов. «Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость», – предупредил он.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в столице покажут 2 градуса выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до 8 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 2 м/с.