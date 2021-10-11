 

Жителям Центра России посоветовали успеть позагорать

11.10.2021, 8:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДесятидневный период солнечной погоды в центре Европейской РФ подходит к концу, но в понедельник еще есть шанс «позагорать», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон <…>. В понедельник будет такая же замечательная погода: температура 12-14 градусов, солнечно и штиль. <…> Можно получить загар – комфортно и безопасно», – передает РИА Новости слова синоптика.

Вильфанд отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.

Синоптик добавил, что ночные температуры в центре Европейской РФ со вторника под влиянием циклона вырастут с минусовых до +4 – +7 градусов. «Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость», – предупредил он.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в столице покажут 2 градуса выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до 8 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 2 м/с.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / “Дельфин в возрасте”. Галкин показал, как плавает под водой

02.05 / “Как же я долго ждал эту Пасху”. Навальный признался, что стал верующим

20.01 / Партия «Справедливая РФ – за правду» захотела стать второй на выборах в Госдуму

17.08 / Беленюк рассказал о своем отношении к Кличко

15.12 / Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков в США

23.07 / Сенатор: РФ не поддержит курс ЕСПЧ на разрушение универсальных человеческих представлений о семье

02.09 / Захарова раскрыла детали визита посла РФ в МИД Германии

13.05 / “Требуем поднять стоимость проезда до 25 грн”. Под Киевсоветом проходит митинг транспортников

26.03 / Ровенская область может попасть в “красную” зону адаптивного карантина. Готовится решение госкомиссии ТЭБ и ЧС

20.11 / Унiан – Зеленский и Порошенко обвинили друг друга в хищениях из бюджета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика