Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей

Сидеть целый рабочий день за компьютером, планшетом или в смартфоне даже студенту тяжело, а что говорить о школьниках младших классов? Им вдвойне невыносимо

– Как эпидемия коронавируса повлияла на родителей, детей и учебный процесс в этом году?

– На всех людей пандемия оказала влияние. Никто не был готов к ограничениям и радикальному изменению образа жизни. Когда такая проблема касается чуть ли не каждого в мире, это психологически весьма тяжело. Многие родители в прошлом учебном году переживали, ведь в семьях есть старшее поколение, которое было особенно уязвимо. У всех был определенный страх. А чувство угрозы затрудняет принятие решений.

К сожалению, этот страх не исчез. Первый вопрос, который я услышала от родителей 1 сентября: что слышно по поводу локдауна?

Детям было откровенно скучно в заточении. Им же важно живое общение, а заменить его виртуальные контакты не в силах. Сидеть целый рабочий день за компьютером, планшетом или в смартфоне даже студенту тяжело, а что говорить о школьниках младших классов? Им вдвойне невыносимо.

Карантин не прошел без последствий. Раньше я говорила, что адаптация к детсаду занимает от одной недели до полутора месяцев, а сейчас мы видим, что срок увеличился до двух с половиной месяцев. Дети стали менее доверчивы к окружающему миру, у них медленнее идет процесс познания, установления социальных связей, принятия и общения с другими.

А учебный процесс не изменился. Практически все осталось, как в прошлом году. Дезинфекция, маски, дистанция и все остальное – для нас уже норма жизни.

– Персонал вашей школы уже привился?

– Педагоги привиты примерно 75% двумя дозами. И примерно 10% – одной. Есть те, кто отказывается категорически. Я не имею права заставлять их. Ведем переговоры. Но надо сказать, что с учителями все более-менее, а вот с обслуживающим персоналом куда больше проблем. У нас большое хозяйство и есть разные категории работников.

Романенко: Стресс в начале учебного года обусловлен тем, что у нас чрезмерно продолжительные летние каникулы, дети отвыкают от учебного процесса, от школы, от учителей. Фото: rozoomka.com

– Какие новые тенденции в образовательных подходах вы отмечаете?

– Мы все больше отходим от старых советских норм по отношении к ребенку. Раньше говорили в школах: не бегай, не кричи, будь смирным. Сейчас мы понимаем, насколько важно во всем проявлять терпение, не ругать детей. Мы все разные, с разными способностями и интересами. У кого-то не получается математика, зато он хорошо рисует. Важно заинтересовать ребенка тем, что ему нравится, но при этом преподнести и учебный материал. Например, мы для этого даже разработали комплексное занятие для начальной школы – математика через рисование. Ребенок рисует, а потом отвечает на вопросы: сколько цветов он использовал, сколько предметов нарисовал – и таким образом через любимое увлечение развивает математические навыки и способности.

– Сейчас активно развивается инклюзивное образование. А в вашей школе есть такое направление?

– Я поддерживаю идею инклюзивности школьного образования. У нас дети с инвалидностью и расстройствами аутического спектра (РАС). Никто из них не чувствует себя дискомфортно.

Таковы реалии жизни, что детей с РАС становится все больше. И у нас есть такие воспитанники. Дети принимают их без каких-либо проблем. У нас работает психолог, который на уровне игры помогает детям освоиться. Их учат контактировать друг с другом, взаимодействовать, принимать всех с добротой и терпением.

Например, у нас есть девочка, которая нуждается в помощи. Ее поддерживает вся детсадовская группа. Дети, не дожидаясь тьютора, могут протянуть ей руку, помочь пройти, поправить одежду и так далее. У нас ни словом, ни действиями никто ни разу не обидел такого ребенка. И дети с РАС быстро подтягиваются в своем развитии к группе, когда оказываются в настолько благоприятной обстановке. Надо сказать, что из-за локдауна им было особенно сложно. Ведь только наладилось взаимопонимание в группе, как вдруг пришлось в одиночестве сидеть дома. Они очень скучали.

Несадиковских детей нет – есть несадиковские родители. Они так напуганы, что передают свою тревогу и страхи ребенку

– Вы отметили, что из-за локдауна и пандемии снизились способности детей к адаптации. В этой связи ваша рекомендация: как помочь ребенку справиться со стрессом в начале учебного года?

– По опыту я вижу, что стресс в начале учебного года обусловлен тем, что у нас чрезмерно продолжительные летние каникулы, дети отвыкают от учебного процесса, от школы, от учителей, от режима дня, много чего забывают (поскольку далеко не все родители имеют возможность регулярно заниматься с детьми), из-за чего и возникают стрессы в начале года. Если три месяца ничего не делал ребенок, то, приходя в школу, он испытывает сложности адаптации. Его пугает учебный ритм, ему трудно войти в режим дня – и все это усложняет процесс обучения. Сентябрь в этом смысле самый сложный месяц для всех – для детей, учителей и воспитателей. Поэтому желательно сократить летние каникулы до двух месяцев, как это сделано во всех европейских странах.

Мне долго не надо ходить по классам и расспрашивать учителей, чтоб понять, в каком состоянии дети. У меня окна выходят на крыльцо, и я всегда наблюдаю, как дети идут в школу. И по походке, позе, выражению лица уже много можно сказать. Если ребенок едва плетется со своим рюкзаком, что-то происходит с ним и нужна помощь, а если весело вприпрыжку – все замечательно.

Чтобы уменьшить напряжение, мы продумали плавную адаптацию для детей детсада и начальной школы. Мы индивидуально для каждого разрабатываем вход в учебный процесс.

Например, для детей, которые только пришли в сад, мы постепенно увеличиваем время пребывания. Ориентируемся на характер и поведение ребенка. Кому-то на полчаса каждый день увеличиваем пребывание в саду, кому-то на более продолжительное время. Смотрим, как ребенок реагирует, как взаимодействует с другими детьми и воспитателями. Важно не допустить насилия и страха.

– Когда, по вашему мнению, лучше отдавать детей в сад?

– Все индивидуально. По книгам лучший период – три года. Но мы видим, как прекрасно адаптируются дети в 2,2–2,4 года. О готовности к саду говорит фраза “я сам”. Значит этот человек уже знает, что он – “я”, и может что-то делать.

Очень важный фактор, влияющий на адаптацию, – поведение родителей. Обычно, когда первый ребенок в семье идет в сад, родители очень встревожены. Убеждена: несадиковских детей нет – есть несадиковские родители. Они так напуганы, что передают свою тревогу и страхи ребенку. Ведь если мама ведет ребенка в сад, а у нее от волнения стучит сердце, это беспокойство обязательно передается ребенку – он тоже начинает бояться. Поэтому, когда я вижу испуг в глазах мамы, в первую очередь разговариваю с ней и прошу принять сад как радость в жизни семьи, как партнера, с которым можно разделись процесс воспитания.

– Младшим школьникам и первоклашкам как лучше адаптироваться к учебе?

– Мы, например, начинаем готовить детей к школе заранее. Еще в детсадовской старшей группе с января с детьми занимается учитель первого класса, который встретит их в школе 1 сентября. То есть дети знакомятся с педагогом и занимаются в том классе, где потом будут учиться. Таким образом, мы избегаем стресса первого класса. Ребенок приходит в помещение, которое знает, его встречает знакомый взрослый. И кроме того, наши первоклашки днем отдыхают – кто спит, кто просто лежит. Такая разгрузка помогает их уберечь от переутомления и перенапряжения.

Первоклашкам нужно помочь найти мотивацию. Я категорический противник материального поощрения за учебу. Ребенок должен воспринимать школу как нормальную часть своей жизни: родители идут на работу, а школа – твоя работа. И тогда ребенок скорее включается в жизнь семьи, он заинтересован, потому что вносит свой посильный вклад.

Романенко: Перегружать детей учебой я не рекомендую. Фото: rozoomka.com

– Как бы вы рекомендовали организовать внеучебное время?

– Сейчас модно отправлять детей на всякие курсы – английский, китайский, дзюдо, музыка и так далее. Я хочу сказать: во всем нужна мера. Перегружать детей учебой я не рекомендую. Ребенок должен не только учиться, но бегать, играть, развлекаться, посмотреть мультфильм, пообщаться с друзьями. Особенно это важно для первоклашек. Ведь им еще только предстоит научиться учиться.

Важно выбрать одно эмоциональное занятие: рисование, танцы, музыка, пение, актерское мастерство – и что-то для физического развития: футбол, дзюдо, гимнастика. У нас в школе это все собрано под одной крышей. В первой половине дня дети учатся, а потом учат уроки и остаток дня посещают спортивные секции и творческие студии. Это удобно родителям, а детям весело – у них таким образом формируются клубы по интересам и развиваются навыки работы в команде.

—