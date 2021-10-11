Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая

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11.10.2021, 7:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВвоз в Россию ряда продуктов из Китая приостановлен из-за выявления там запрещенных компонентов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы, ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%, передает РИА Новости.

Содержание запрещенных компонентов в некоторых образцах превышено в пять раз. Кроме того, на маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов.

«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения РФ… с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию России», – говорится в сообщении.

Добавляется, что ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.

Ранее в Россельхознадзоре не исключили уничтожения китайского некачественного меда.



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