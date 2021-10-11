 

В Новосибирске задержали 14 сторонников запрещенного движения АУЕ

11.10.2021, 7:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравоохранительные органы в Новосибирске задержали 14 молодых людей – сторонников запрещенной в РФ экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), у них нашли бейсбольные биты и ножи, сообщил замначальника ГУМВД по Новосибирской области Кирилл Травин.

Он пояснил, что задержание происходило в рамках проведения на прошлой неделе совместно с УФСБ и Росгвардией мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений и террористических угроз.

«Пятого октября проведены мероприятия по задержанию 14 граждан в возрасте от 15 до 20 лет – приверженцев криминальной субкультуры АУЕ и придерживающихся националистических взглядов, которые в августе совершили резонансное преступление на Михайловской набережной в Новосибирске, причинили телесные повреждения представителям иных субкультур, в частности, аниме», – передает РИА Новости слова Травина на оперативном совещании в облправительстве.

Он отметил, что у задержанных изъято большое количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, наклейки с нацистской атрибутикой.

«В отношении трех причастных к нанесению телесных повреждений по мотивам ненависти или вражды в отношении иной социальной группы применены меры уголовного принуждения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Проводятся совместные мероприятия с коллегами из УФСБ и СК по документированию преступной деятельности этой националистической группировки», – сказал замначальника главка МВД.

Он сообщил, что также 4 октября силовики задержали группу молодых людей, которые занимались изготовлением огнестрельного оружия. В ходе обысков изъято 12 единиц огнестрельного нарезного оружия.

Ранее в Ульяновске были задержаны четверо членов движения АУЕ.



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