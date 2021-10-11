 

В Европе задумались о пусках «Союза-2» с космодрома Куру

11.10.2021, 7:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПартнеры Роскосмоса в Европе рассматривают предложение госкорпорации о создании инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Пилотируемые пуски в Куру прорабатываем. Проводим консультации с европейскими организациями – с Европейским космическим агентством, Arianespace, Национальным центром космических исследований Франции. Пока еще конкретных договоренностей не достигли. Но заинтересованность есть с обеих сторон», – передает его слова РИА «Новости».

Савельев уточнил, что в случае согласия Европы потребуется финансирование создания инфраструктуры для подготовки пилотируемых пусков с Куру, а также обеспечения сил поиска и спасения по трассе выведения.

На данный момент пилотируемые пуски ракет «Союз» проводятся только с космодрома Байконур, поскольку у Европы нет соответствующих возможностей. Европейские астронавты летают либо на российских кораблях, либо на американских.



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