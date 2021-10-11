 

Рубль показал нейтральную динамику к доллару и евро

11.10.2021, 7:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро также остался прежним.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 71,87 рубля. Курс евро также остался прежним – 83,14 рубля, передает ТАСС.

В минувшую пятницу рубль незначительно подешевел к доллару и евро.



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