Рубль показал нейтральную динамику к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро также остался прежним.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 71,87 рубля. Курс евро также остался прежним – 83,14 рубля, передает ТАСС.

В минувшую пятницу рубль незначительно подешевел к доллару и евро.