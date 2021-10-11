В Германии потребовали исключить Польшу из ЕС

Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали решение Конституционного суда Польши о верховенстве конституции республики над законодательством ЕС и призвали исключить страну из Евросоюза.

«Пусть уходят. Польша – одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти – пожалуйста. В то же время это один из самых злостных нарушителей спокойствия. По крайней мере, в этом я вижу шанс на оздоровление ЕС», – передает РИА Новости слова пользователя HarryManback.

«Нет проблем, Польша вон, Венгрия вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти», – указал другой комментатор.

«Я хочу экономически сильный, современный, светский ЕС, где уважают права человека. Польша и Венгрия здесь не особо подходят», – отметил TEW.

«Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии», – заметил Krude.

«Самое главное – прекратите выплаты!» – призвал Hans7890.

«ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически–политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 (Договора о Европейском союзе) и немедленно начать соответствующий процесс», – подчеркнул еще один читатель.

«Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти. ЕС – это не банкомат и не улица с односторонним движением», – добавил Mark55733.

В прошлый четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. Как сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.