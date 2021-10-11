Рогозин рассказал об адаптации Пересильд и Шипенко к невесомости в космосе

Процесс адаптации актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко к условиям невесомости на борту МКС идет с некоторым опережением, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Приятно было узнать (я подозревал, что так будет, так оно и случилось), что и Юлия Пересильд, и Клим Шипенко по состоянию здоровья оказались отменно подготовлены, поэтому процесс адаптации идет даже не планово, а с некоторым опережением», – отметил Рогозин в интервью Первому каналу.

По его словам, это очень важно для медицинских специалистов. «Они будут давать им больше возможностей задействовать рабочее время, которое у них есть на орбите», – добавил он.

Глава Роскосмоса пояснил, что данные о состоянии участников полета поступают не менее трех раз в сутки.

Ранее Рогозин сообщил, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимают кино на станции в ущерб своему сну.

Напомним, во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж высадился.

При этом корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. В четверг российский киноэкипаж посетил американский сегмент МКС.