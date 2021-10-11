Школьники устроили стрельбу в центре Петербурга

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11.10.2021, 6:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДвое школьников устроили стрельбу в воздух на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге, оружие было изъято и направлено на экспертизу.

По данным телеканала Рен ТВ, в полицию обратились очевидцы, которые сообщили об инциденте, после чего правоохранители приехали на место происшествия.

Правоохранители задержали школьника, который сообщил, что его одноклассник стрелял по дереву. Стрелявшего также задержали. Он заявил, что нашел пневматический пистолет «Сталкер S92PL» на пустыре, но никому не сказал об этом, а потом произвел два выстрела в сторону дерева, так как думал, что это игрушечный пистолет. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

Ранее в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику. 



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