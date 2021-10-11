Мнение: О вскрывшейся подробности трагедии с «кровавой барыней» Собчак

Попавшая в резонансное ДТП под Сочи медиазвезда и шоувумен Ксения Собчак пожаловалась, что из неё теперь «делают нового Ефремова», прозрачно намекая на травлю. Хотя и закипевшее общественное мнение понять можно: лобовое столкновение люксового «Майбаха», который поспешно вёз теледиву в аэропорт, и народного «Фольксвагена» закончилась смертью пассажирки последнего и тяжёлыми травмами двух других участников происшествия из того же авто, включая и его водителя. При это виновником смертельной аварии стала как раз машина, где ехала Ксюша. Которая, к слову, почти не пострадала и умчалась в аэропорт на другой тачке. На самолёт она успела…

Короче, косточки «барыне» перемыть успели. И тут вскрылась новая деталь этого происшествия, относящаяся уже непосредственно к дочери покойного питерского мэра, сидевшей в детстве на коленях у нынешнего российского президента.

Тут можно даже говорить о карме…

25 февраля 2010 года в 8 утра в Москве произошла страшная авария на площади Гагарина. Чёрный «Мерседес», в котором находился вице-президент по безопасности компании «Лукойл» Анатолий Барков, выехал на встречную полосу и столкнулся с красным Ситроеном C3. За рулем второй машины находилась Ольга Александрина, которая погибла на месте, на пассажирском сиденье была её свекровь, известный акушер Вера Сидельникова, которая от полученных травм скончалась через несколько часов в реанимации.

Следствие позже установит, что Анатолий Барков юридически не виноват: он указаний водителю никаких не давал, а тот просто «сам гнал». Но репутация вице-президента нефтекомпании будет подмочена, и через три года он уйдёт в отставку – по возрасту.

Некоторые подробности того ДТП – попытка водителя скрутить номера с «Мерседеса», пропавшие записи с камер наблюдения на правительственной трассе, инфокампания в СМИ против потерпевших – до крайности негативно настроили общественное мнение и к Баркову, и к «Лукойлу». И Ксения Анатольевна тогда тоже вроде как присоединилась к осуждению вице-президента нефтяной компании.

Теперь вроде как сама оказалась в том же положении. Как бы по закону бумеранга.

А потому, как говорят многие комментаторы, прежде всего провластные, «должна объясниться». Мол, действительно ли она опаздывала на рейс, требовала ли от водителя превысить скорость и нарушать правила движения; и почему сама не остановила машину, если видела неадекватную езду водителя? Дескать, то, что объяснимо в случае обычного ДТП, недопустимо для человека такого статуса как Собчак в ситуации аварии с трагическим исходом.

Хотя вот почему – недопустимо? Только потому, что Ксения Собчак – «золотая девочка» из либерального лагеря? И почему так много публичных сожалений, что нельзя её, – сидевшую на пассажирском сиденье, получившую сотрясение мозга, не являвшуюся ни врачом, ни чиновником, – посадить за это ДТП?

Только ли в классовой ненависти дело? Или всё же пришёл заказ сверху?

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