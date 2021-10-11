Большой театр отменил показ спектакля «Садко» после гибели актера

Спектакль «Садко» в Большом театре был отменен после гибели актера, сообщили в пресс-службе театра.

«Большой театр принял решение отменить спектакль «Садко» 10 октября. Большой театр приносит извинения. Билеты подлежат возврату в кассы», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, в субботу артист Большого театра Евгений Кулеш 1983 года рождения погиб во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Коллега погибшего заявил, что причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность.