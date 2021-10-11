 

Большой театр отменил показ спектакля «Садко» после гибели актера

11.10.2021, 5:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСпектакль «Садко» в Большом театре был отменен после гибели актера, сообщили в пресс-службе театра.

«Большой театр принял решение отменить спектакль «Садко» 10 октября. Большой театр приносит извинения. Билеты подлежат возврату в кассы», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, в субботу артист Большого театра Евгений Кулеш 1983 года рождения погиб во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Коллега погибшего заявил, что причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Мы нужны Германии – Ващиковский объяснил, почему поляки болели меньше, а денег от ЕС получили больше

02.07 / Из-за хлопка газа в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали три человека

17.08 / Родителям выпускников предложили давать дополнительный выходной

27.07 / Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке

08.10 / Польша пообещала ответить на требование Белоруссии сократить число дипломатов

23.09 / Вышла операционная система Android 11 для смарт-телевизоров

20.09 / “Газпром” отказался бронировать на октябрь дополнительную мощность для транзита газа через Украину. Цена на газ в Европе превысила $900

21.06 / ВОЗ: Существующие вакцины защищают от «дельта»-варианта коронавируса

06.05 / Каленюк после встречи Блинкена с представителями гражданского общества: Он в шоке от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”

12.07 / Совет ЕС собрался без обсуждения продлить санкции против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика