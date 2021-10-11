 

Стал известен срок начала летных испытаний МБР «Сармат»

11.10.2021, 5:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДо конца 2021 года планируется выполнить два испытательных пуска новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», первый из них – в ноябре, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) планируется выполнить в 2021 году два пуска МБР «Сармат» с космодрома Плесецк, первый – в ноябре», – приводит слова источника ТАСС.

Как уточнили в оборонно-промышленном комплексе, в 2022 году ЛКИ ракеты продолжатся, затем будут проведены государственные испытания, чтобы к концу 2022 года первый полк с ракетами этого типа заступил на боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В начале августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о завершении наземной отработки новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», назвав изделие главной гарантией мирной жизни на ближайшие десятилетия.

В августе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания «Сармата» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, после чего ракета поступит на вооружение РВСН.

Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что вскоре на боевое дежурство в РФ будут поставлены новые уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.



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