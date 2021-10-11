Коуч в мешке

Футбольные тренеры в РФ теперь находят работу благодаря «Матч ТВ». О том, почему это не очень хорошо.



Главный тренер клуба «Балтика» Сергей Игнашевич. Фото: РИА Новости

Недавно рулевой калининградской «Балтики» (команда из ФНЛ) Евгений Калешин подал в отставку. В этом перворазрядном событии нет ничего удивительного: команда играла плохо (13-е место после 14 туров), а в поражениях, как известно, всегда виноват коуч. Однако тут примечательно другое: на боевом посту его сменил Сергей Игнашевич, работавший экспертом на канале «Матч ТВ».

Кто-то скажет: бывший защитник ЦСКА и сборной России, управлявший, кстати, 12 месяцев столичным «Торпедо», прослужил рецензентом всего неделю, и публика, по сути, даже не успела насладиться красноречием самого молчаливого человека в отечественном футболе. Все так. Но штука в том, что Игнашевич отнюдь не первый человек с дипломом тренера, который попадает (или возвращается) на бровку прямиком из зомбоящика.

К слову, в конце лета, если кто забыл, обитающий в Премьер-лиге «Урал» возглавил Игорь Шалимов, долгое время объяснявший зрителям тонкости игры и критиковавший и своих коллег, и бывших подопечных в прямых эфирах. Практика в Екатеринбурге пока складывается у него на троечку, что отмечают даже те седые говорящие головы, с которыми он сам отжигал на кнопке номер три.

Игорь Шалимов. Фото: РИА Новости

Впрочем, удивляет здесь не отсутствие тренерской солидарности, а тенденция. И тенденция, на мой взгляд, порочная.

Читатель возразит: ну а что ужасного в том, что оставшийся не у дел безработный наставник приходит на профильные программы и детально разбирает действия игроков для широкой аудитории, объясняя попутно тонкости английской забавы? «Так это как раз нормально и естественно», — отвечу я. Ненормально то, что клубные боссы, как показывает статистика, ищут новых-старых сэнсеев исключительно в телевизоре…

Тут, разумеется, бесшумно всплывает новый вопрос: а где, позвольте, искать? А их не надо искать. Их надо, простите, растить. А еще лучше — выращивать. Но в нашем спортивном царстве инкубаторский метод никому не нравится. И это касается не только преподавательских кадров. Наши футбольные деятели в галстуках не любят вкладываться в собственных воспитанников. Лучше же купить дюжину африканцев, распилив при этом на трансферах, а потом еще и голосовать за отмену лимита на легионеров, считая, что в пресловутом ограничении на количество иностранцев в составе и кроется основная беда российского соккера. Но проблема-то в другом. И кроется она в отсутствии желания думать о будущем. Вспомните, какой круговорот тренеров происходил в родном чемпионате в 90-х и начале 2000-х. Не забыли, сколько команд, к примеру, успел сменить легендарный Александр Тарханов? А как «тщательно и мучительно долго» подбирали тренеров для сборной России? Садырин, Романцев, Игнатьев, Бышовец, Газзаев, Ярцев, Семин… И только депутатство в Госдуме, а также болезнь или смерть, как бы кощунственно это ни звучало, ставили крест на карьере могучих ветеранов. Пробиться в этот закрытый во всех смыслах профессорский клуб по большому счету удалось только Леониду Слуцкому.

С появлением же «Матч ТВ» кастинг тренеров и вовсе перестал быть головной болью для патронов. Да и претенденты со свистком и планшетом в карманах уже не просят высокопоставленных знакомых замолвить за них словечко перед каким-нибудь губернатором и меценатом. Будущему кандидату на пост рулевого, прежде всего, самому нужно засветиться в разговорном шоу, а точнее, весело и задорно отыграть в кадре. Я вот абсолютно уверен, что боссы и акционеры команд, которым нужен очередной мученик, не наводят никаких справок, не изучают бэкграунд тренера, а просто смотрят нынче под коньячок аналитические программы и выбирают подходящего им соискателя из числа экспертов. Я прямо вижу, как один человек с сигарой говорит другому: «Ну что, сгодится нам это фраерок? Вещает вроде бодро, выглядит свежо. Наш клуб уважает. Берем?!»

Андрей Аршавин. Фото: РИА Новости

Понятное дело, что на телевидение абы кого не позовут. А уж на «Матч ТВ» звезда звездою погоняет. Тут делают шоу только лучшие. Без дураков. И я не брошу камушек ни в интеллигентного и внимательного Рашида Рахимова, ни в жесткого и упрямого Андрея Талалаева, ни в юморного и всезнающего Андрея Аршавина. И уж тем более не собираюсь ерничать про Валерия Карпина, которому «Матч ТВ», как шутит само руководство канала, помог дорасти до «Ростова» и до сборной страны.

Но вот вопрос: а трудоустроились бы эти и другие известные граждане (смотри таблицу) в клубах, если бы не оказались однажды в креслах экспертов? Сильно сомневаюсь.

Даже косноязычный и скандальный Владимир Быстров наговорил с телеэкрана на должность помощника тренера юношеской сборной России… А вот, к примеру, бывшие коучи «Динамо» Андрей Кобелев и Сергей Силкин по разным причинам не попадают в крупный кадр и, соответственно, продолжают отдыхать от нервной работы.

Лишь красивый и добрый Александр Мостовой так и застрял в дорогущей студии «Матч ТВ». Но легенда «Сельты», будем честны, никогда и не стремился к тренерству, хотя периодически и жалуется на то, что шансов ему, светлому Царю, невидимые враги и темные силы не дают. Но Мостовой — это исключение из правил. А так, 99 процентов экспертов, быстренько заслужив свою порцию хайпа и медийности, легко обретают затем реальную работу по профилю.

Александр Мостовой. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Возьмите Юрия Семина. Стоило 74-летнему монстру, находившемуся в отпуске после отставки из «Локомотива», чуток побалагурить во время чемпионата Европы с Георгием Черданцевым и Нобелем Арустамяном — и он тут же материализовался в «Ростове». И я готов поспорить, что не собирающийся на покой Палыч, которому, к сожалению, не удалось произвести революцию на Дону, получит еще один вызов, если хотя бы на месяцок вновь наденет на себя мантию футбольного телеэксперта.

Круговорот тренеров продолжается…

Андрей Успенский, корреспондент

Специалисты, попадавшие в клубы транзитом через «Матч ТВ»

Рашид Рахимов, 56 лет — «Ахмат», «Уфа» (сейчас снова трудится экспертом на канале)

Александр Григорян, 55 лет — «Тамбов», женский клуб ЦСКА

Игорь Шалимов, 52 года — «Ахмат», «Урал»

Валерий Карпин, 52 года — «Ростов», сборная России

Андрей Тихонов, 50 лет — «Крылья Советов», «Астана» (Казахстан)

Дмитрий Радченко, 50 лет — Академия «Зенита»

Андрей Талалаев, 49 лет — «Химки», «Крылья Советов», «Ахмат»

Александр Гришин, 49 лет — «Казанка» (фарм-клуб московского «Локомотива»)

Магомед Адиев, 44 года — «Шахтер» (Казахстан)

Максим Калиниченко, 42 года — «Родина», футбольный клуб «Рига» (Латвия)

Сергей Игнашевич, 42 года — «Балтика»

Андрей Аршавин, 40 лет — директор Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам («Зенит»)

Александр Кержаков, 38 лет — «Томь», «Нижний Новгород»

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